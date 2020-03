Zahnbürste stört Liebesakt: Pärchen fürchtet sich vor vermeintlichem Voyeur

In Bremen

Ein Liebesakt zwischen einem Pärchen in einer Wohnung in der Bremer Innenstadt fand am Wochenende ein jähes Ende. Aus Angst vor einem vermeintlichen Voyeur alarmierten die Liebenden die Polizei, die am Ende einen kuriosen Verursacher ausmachte.