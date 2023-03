Elfjähriger Pfadfinder bedroht Polizist mit Messer – „Blitzschnell reagiert“

Von: Marcel Prigge

Ein Elfjähriger hat in Bremen einen Polizisten mit einem Messer bedroht. Bei dem Jungen soll es sich um einen Pfadfinder handeln. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kuriose Meldung aus der Bremer Innenstadt: Ein elfjähriger Pfadfinder hat am Samstagabend einen Polizisten mit einem Messer bedroht. Der Beamte musste den Jungen überwältigen.

Bremen – Ein Elfjähriger hat in Bremen am Samstagabend, 4. März 2023, einen Polizisten mit einem Messer bedroht. Der Pfadfinder musste durch den Beamten überwältigt werden. Zuvor habe der Elfjährige mit einer Gruppe Zeichen in eine Wand in der Nähe des Polizeikommissariats Mitte geritzt.

In Bremen-Mitte: Elfjähriger Pfadfinder bedroht Polizist mit Messer

Wie die Polizei Bremen mitteilt, hätten Beamte über die Videoüberwachung beobachtet, wie sechs Personen die Zeichen an eine Hauswand hinter dem Polizeikommissariat ritzten. Als die Einsatzkräfte den Ort aufsuchten, flüchteten zwei Verdächtige zu Fuß. Als die Beamten sie stellten, zückte der Elfjährige ein Messer und hielt es einem Polizisten vor die Brust.

„Dieser reagierte blitzschnell und brachte den Jungen zu Boden. Beide blieben unverletzt. Bei ihm und zwei weiteren aus der Gruppe wurden die Messer beschlagnahmt“, heißt es vonseiten der Polizei. Bei den Personen soll es sich um eine Pfadfindergruppe im Alter zwischen 11 und 14 Jahren handeln. Diese wurde dem Betreuer übergeben, der Elfjährige wurde durch seine Erziehungsberechtigten abgeholt.

Ermittlungen wegen Angriff auf Vollstreckungsbeamter, Bedrohung und Sachbeschädigung

Eine Betreuung des Kindes und eine Nachbereitung mit den Eltern sei noch vor Ort erfolgt. Weitere Gesprächs- und Unterstützungsangebote seitens der Polizei wurden den Eltern ebenfalls durch die Polizei unterbreitet. Die Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Sachbeschädigung dauern an.

