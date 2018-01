Entsorgung Nord: Nachtschicht auf Abruf

150 Mitarbeiter im Einsatz

+ © Kowalewski Eine ordentliche Reserve: Betriebsleiter Frank Kunst steht vor einer Lagerhalle voll mit Streusalz auf dem Betriebshof der Entsorgung Nord in Findorff. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Guten Morgen. Bitte zum Dienst kommen!“ Dieser Anruf erreicht die Mitarbeiter des Winterräumdienstes der Entsorgung Nord (Eno) meist um 1 Uhr in der Nacht. Dann heißt es: raus aus dem Bett und ab zum Betriebshof in der Juiststraße in Findorff und rauf auf die Fahrzeuge. Die Eno, eine Tochter des Entsorgungsspezialisten Nehlsen, ist im Auftrag der Stadt für 70 Prozent der Straßen und Radwege in Bremen zuständig, die im Streuplan der Stadt verzeichnet sind, sagt Pressesprecher Michael Drost.