Schock beim Spielen: Auf Spielplätzen in der Bremer Neustadt sind Messer aufgetaucht

Schock beim Spielplatz-Besuch: In Bremen sind zwei Messer aufgetaucht, die an Spielgerüsten befestigt worden sind. Die Polizei Bremen sucht dringend Zeugen.

Zwei Messer auf Spielplätzen in der Bremer Neustadt gefunden

Befestigte Messer hätten Kinder verletzen können

Polizei Bremen sucht Zeugen und gründet Ermittlungsgruppe

Update, 19. Mai: Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist auf einem Spielplatz in der Bremer Neustadt ein Messer aufgetaucht, das an einem Spielgerüst befestigt war. Die Polizei Bremen mahnt zu großer Vorsicht, sucht Zeugen und hat eine neue Ermittlungsgruppe gegründet.

Messerfund in Bremen-Neustadt: An Spielgerüst befestigt

Der aktuelle Entdeckung ereignete sich am Montag, 18. Mai, gegen kurz nach 17 Uhr auf einem Spielplatz am Spiekeroogweg in Bremen-Neustadt. Eine 43 Jahre alte Mutter wollte mit ihrem Kleinkind auf einer Rutsche spielen, als sie ein befestigtes Messer entdeckte, heißt es von der Polizei Bremen. Es war so angebracht, dass es Kinder hätte verletzen können. Die Frau alarmierte die Polizei, die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen hat.

Dies ist der zweite Messerfund an einem Spielgerüst in der Bremer Neustadt im Mai 2020. Zum ersten Fund lesen Sie unten mehr. Die Polizei nimmt diese Funde sehr ernst und mahnt zu großer Vorsicht bei der Benutzung von Spielgeräten. Auffälligkeiten sollten sofort den Beamten gemeldet werden. Nach diesem zweiten Fall hat die Polizei Bremen eine Ermittlungsgruppe eingesetzt.

Zeugen, die am Spiekeroogweg in der Bremer Neustadt oder in der Umgebung auffällige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421/362-3888 melden.

Bremen-Neustadt: Vater entdeckt Messer an Spielgerüst

Erstmeldung, 10. Mai: Ein Familienvater hat auf einem Spielplatz in der Bremer Neustadt ein festgeklebtes Messer an einem Klettergerüst entdeckt. Die Polizei Bremen mahnt zur Vorsicht.

Der 35-jährige Vater wollte am Sonntag gegen 10.40 Uhr mit seinem zweijährigen Sohn auf einem Spielplatz am Buntentorsteinweg in Bremen auf ein Spielgerüst klettern, als er ein mit Klebeband befestigtes Küchenmesser entdeckte. Es war so angebracht, dass sich Kinder daran hätten verletzen können, teilt die Polizei Bremen mit.

Einsatzkräfte der Polizei entfernten das Messer und stellten es sicher. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Messer auf Spielplatz in Bremen: Polizei sucht Zeugen

Der Polizei Bremen sind aktuell keine weiteren Fälle bekannt. Dennoch werden die Spielplätze im Stadtgebiet verstärkt überprüft, heißt es. Die Beamten nehmen diesen Vorfall ernst und rufen zur Vorsicht auf: „Schauen Sie auf Spielplätzen einmal genau hin und überprüfen Sie die Sicherheit der Spielgeräte, bevor sie Kinder dort spielen lassen. Melden Sie Ungewöhnliches umgehend der Polizei.“

Zeugen, die auf Spielplätzen am Buntentorsteinweg oder in der näheren Umgebung etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.