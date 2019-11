Ohne Licht unterwegs: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei

Am Donnerstagmorgen ist ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes aus dem Viertel bis nach Schwachhausen vor der Polizei geflüchtet. Auf seiner Fahrt erfasste er beinahe einen Fußgänger.

Bremen - Gegen 6.50 Uhr fiel der Autofahrer einer Streifenwagenbesatzung in der Straße „Vor dem Steintor“ auf, da dieser ohne Beleuchtung fuhr, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Polizisten wollten den Fahrzeugführer darauf aufmerksam machen, dieser beschleunigte im Bereich der Straße „Fehrfeld“ jedoch stark. Dabei erfasste er fast einen Passanten, der nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern konnte.

Bremen: 31-Jähriger flüchtet in Gegenverkehr

Weiter fuhr der 31-Jährige über die Humboldstraße und Außer der Schleifmühle in Richtung Hollerallee, wo er in den Gegenverkehr fuhr, um in die Georg-Gröning-Straße abzubiegen. Hier musste der Fahrer eines Linienbusses stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern.

An der Wachmannstraße parkte der 31-Jährige schließlich sein Fahrzeug. Der Mann hatte offensichtlich Gleichgewichtsstörungen, zudem ging von ihm ein starker Alkoholgeruch aus. Den Beamten gegenüber stritt er jedoch ab, am Steuer gesessen zu haben.

Polizisten stellen Führerschein des Bremers sicher

Bei dem Bremer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

