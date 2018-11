„Mein Kunst-Stück“ mit Emese Kazár: „Enamoured“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Enamoured“ heißt Emese Kazárs Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es ist ein großformatiges Ölbild. Aus dem dunklen Hintergrund tritt eine verschwommene menschliche Gestalt auf den Betrachter zu.

Für die Bremer Malerin Emese Kazár ist die menschliche Figur ein durchgehendes Thema. Der Titel ihrer Bilder spielt hingegen keine große Rolle. So auch bei dem Werk „Enamoured“, das zu einem Teil durch den Film „Orlando“ nach dem gleichnamigen Buch von Virginia Woolf inspiriert wurde. Skizzen oder Vorlagen benutzt die Künstlerin nicht. Sie hat die Bilderfahrungen im Kopf, und so entstehen Bezüge oft unbewusst. Die Entstehung eines Bildes ist ein Prozess, der manchmal über Jahre geht. Dabei entstehen immer neue Farb- und Lasurschichten.

Kazár geht es nicht darum, schöne Bilder zu malen. Dabei sei Schwarz sehr hilfreich. „Schwarz befreit von allen dekorativen Aspekten“, sagt sie. Die „Unfarbe“ mischt sie aus vielen anderen Farbtönen. Schwarz bildet den Hintergrund ihrer Werke. Einige Flächen glänzen, andere sind matt. „Es wirkt wie ein undefinierter, illusionistischer Raum“, sagt Kazár. Die Farben scheinen aus der Dunkelheit heraus zu leuchten. Die angedeuteten Figuren schweben zwischen realistisch und abstrakt. Sie schauen den Betrachter an, aber ohne Gesicht. Figur und Körperlichkeit bleiben vage. Die Bremer Künstlerin arbeitet mit der Fläche. Der Linie schenkt sie keine Aufmerksamkeit.

Kazár bezieht sich in ihren Arbeiten stets auch auf die Geschichte der Malerei. Ihr Thema ist die menschliche Figur und wie sie durch die Kunst konstruiert wurde.

Von Kindheit an hat Kazár gezeichnet und gemalt. Obwohl die 1974 in Budapest geborene Malerin zuerst ihren Doktor der Biologie machte, blieb ihre Sehnsucht nach der Kunst. Vor zehn Jahren schwenkte sie um und begann ein Kunststudium. „Als sich die Möglichkeit ergab, war das für mich gar keine Frage.“ Malerei habe auch etwas von Forschung. Das heißt, man gehe immer weiter in die Tiefe, man überprüfe Methoden und entwickle sie weiter.

Klischees vom Künstlerdasein erfüllt Kazár nicht. Morgens erledigt sie Büro und Haushalt, danach fährt sie ins Atelier. Selten arbeitet sie später, doch wenn, dann genießt sie die Stimmung am Abend. „Regelmäßigkeit ist wichtig für die Malerei. Zu lange Pausen bekommen mir nicht.“ Die größte Herausforderung sei es, zwischen Dingen wie Veranstaltungen, Ausstellungen, Management und Terminen die Muße zum Arbeiten zu finden. „Wenn viel los ist, ist es schwierig, herunterzukommen und ganz bei sich zu sein.“

Ob wir Kunst brauchen? – „Ich persönlich brauche sie, sowohl das Kunst machen als auch das Betrachten. Ob andere sie brauchen, kann ich nicht sagen.“

Zu den Künstlern, die für Kazár besonders bedeutend sind, zählen der spanische Barockmaler Diego Velázquez (etwa 1599 bis 1660) und die zeitgenössische britische Malerin Cecily Brown. Die Bremerin ist jedes Mal hingerissen, wenn sie etwas von Velázquez sieht. Das malerische Können und die psychologische Exaktheit, mit der er in der damaligen Zeit die Persönlichkeit erfasste, findet Kazár beeindruckend. „Man kann sich nicht satt gucken.“ An Cecily Brown gefällt Kazár deren Mut. „Sie malt sehr unorthodox, nicht im klassischen Sinne schön. Sie will irritieren und dem fühle ich mich nah.“

Wenn Kazár jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge es an Anthony Kiedis, den Sänger der Rockband „Red Hot Chili Peppers“. „Ich höre seine coole Musik gerne, wenn ich hier arbeite. Sie gibt mir sofort eine positive Lockerheit.“