„Visionary“: Zuversicht durch Heiterkeit

„Mein Kunst-Stück“ mit Annette Leenheer

+ © Langkowski Sie liebt es, mit bunten Farben die Dinge auf den Punkt bringen: Annette Leenheer und ihr Werk „Visionary“. © Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Visionary“ heißt Annette Leenheers Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die Collage in Mischtechnik nimmt farbenfroh den digitalen Fortschritt in den Fokus. „Kritisch, aber zuversichtlich“, wie die Künstlerin sagt.