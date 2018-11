„Mein Kunst-Stück“ mit Annegret Kon und ihrer Skulptur „Muslimische Madonna“

Bremen - „Muslimische Madonna“ heißt Annegret Kons Skulptur von 2014, die sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Sie gehört zu einem Figurenensemble mit dem Titel „Flüchtig“. Die verwendeten Materialien sind Pappmaché, Textil und Wachs.

Annegret Kons „Muslimische Madonna“ ist eine große Frauengestalt auf einem Sockel. Hals und Haare sind von einem Kopftuch umschlungen. Auf dem einen Arm trägt sie ein Kind, über dem anderen Arm hängt eine Decke. Eine lange Tunika reicht weit über die Beinkleider. Die Idee zu dem Kunstwerk kam der Bremerin während eines Museumbesuchs in Florenz. Sofort fertigte Kon eine Skizze.

„Allen meinen Werken gehen kleine Zeichnungen voraus“, sagt die Bremer Bildhauerin. Der Unterschied der Reihe „Flüchtig“ zu ihren üblichen Arbeiten ist, dass Kon nicht mit Keramik arbeitete, sondern mit Altpapier, Kleister, Stoff und Wachs.

„Im Gegensatz zu Bronze oder Gold hat das Material keine eigene Wertigkeit“, sagt Kon. „Es ist leicht, flüchtig und zerbrechlich.“ Wenn man aus einem armen Material etwas Besonderes herstellen will, liege darin eine besondere Herausforderung. „Ich liebe diese Arbeit und möchte an diese Reihe anknüpfen und sie vertiefen“, sagt die Wahl-Bremerin.

Gegenstand ihrer Kunst sind immer Menschen. Menschen interessieren Kon. In der Situation beim Porträt tauche sie in die Lebenswelt ihres Gegenübers ein. „Der Prozess des Modellierens sagt etwas ohne Worte“, meint die Künstlerin. Die Form findet sie durch das, was sie über diese Person erzählen möchte. Schon als junges Mädchen war für Kon klar, dass sie etwas mit den Händen machen wollte. Sie begann ein Gefäßkeramikstudium, das ihr aber schon bald nicht mehr genügte. Also sattelte sie um, auf Bildhauerei. In ihrem Atelier arbeitet die 40-Jährige, wann immer es die in Blöcken stattfindenden Kunstkurse, die sie gibt, zulassen. An den Ateliertagen geht die Künstlerin vormittags mit ihren beiden kleinen Kindern raus. Mittagessen gibt es im Atelier und danach widmet sie sich dem künstlerischen Schaffen. „Und es funktioniert“, versichert sie.

Die Herausforderung des Künstlerlebens sieht Kon in den Phasen des Zweifels. Wenn man gut verkauft und Bestätigung erhält, gehe alles locker, sagt sie. Aber es gebe auch Zeiten, in denen man mit der finanziellen und existenziellen Unsicherheit umgehen müsse. Dennoch betrachtet Kon es als Luxus, Kunst machen zu dürfen und ihre Zeit frei einteilen zu können. Auch mit wenig Geld sei man als Künstler nicht von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen.

Brauchen wir Kunst überhaupt? „Ja, die Kunst schafft einen Mehrwert im Leben. Die Frage, ob man Philosophie oder Religion brauche, ist ähnlich. Es gibt ein Bedürfnis der Menschen nach etwas, das schön und sinnstiftend ist. Das kann Kleidung, Musik oder Kunst sein. Eine immaterielle Sehnsucht ist in Material geformt und erinnert an das Gefühl.“

Zu den Künstlern, die für Kon besonders bedeutend sind, zählen Milly Steger (1881 bis 1941) und die Schweizer Zeitgenossin Ruth Gossweiler. „Steger war in den 20er Jahren Stadtbildhauerin von Hagen. Das war als Frau in dieser Zeit etwas Besonderes.“

Stegers Figuren und Plastiken seien sehr feinsinnig. Gossweiler beeindruckt die Bremerin durch die Intensität, mit der sie Sachen verfolgt und beobachtet, bevor sie ihre Plastiken in einer „überzeugenden Form“ ausführe.

Wenn Kon jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann gingen ausgewählte Figuren an behördliche Warteräume. Kon hat viel in der Ausländerbehörde gemalt. Es bedrückte sie, dort zu beobachten, wie die Menschen eine Nummer zogen und warteten. „An einem Ort, der von Bürokratie überschattet ist, möchte ich durch die Figuren an die Einzelschicksale und Individuen erinnern.“