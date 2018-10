„Mein Kunst-Stück“ mit Anne Frieling: „Schmetterlingsfänger mit sin Fru“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Schmetterlingsfänger mit sin Fru“ heißt Anne Frielings Figurenpaar, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die beiden Skulpturen sind charakteristisch für eine ganze Werkreihe der Bremer Künstlerin.

Den „Schmetterlingsfänger mit sin Fru“ formte Anne Frieling 2003. Obwohl sie noch später bearbeitet wurden, bilden die beiden Figuren die Vorhut einer wachsenden Zahl an Charakterköpfen. Sie tragen auffällige Hüte oder Frisuren, haben knollige Nasen und kleine Münder. Als der Schmetterlingsfänger mit Panama-Hut fertig war, fand seine Erschafferin ihn zu ernst. „Weil er etwas arrogant guckte, brauchte er unbedingt eine witzige Frau an seiner Seite“, erzählt die Künstlerin.

Trotz der witzigen Note, die viele ihrer Arbeiten zeigen, legt die Künstlerin Wert darauf, dass die Ästhetik nicht zu kurz kommt. „Sie sollen ja schön anzusehen sein.“ Aktuell wird ihre Skulpturenfamilie global. Eine ausdrucksstarke Afrikanerin und ein betagter Asiate sind in Bearbeitung. Selbstverständlich tragen auch sie einen außerordentlichen Kopfschmuck beziehungsweise Hut.

Die meisten Skulpturen sind aus Gips. Dazu arbeitet Frieling das Ur-Modell in Ton aus. Aus diesem erstellt sie die Form für den Guss. Abschließend gibt sie den Plastiken ihren individuellen Charakter. Manche werden farbig lackiert, andere in metallic. Ob man eine Skulptur in Gips oder Bronze gießt, ist für Frieling in erster Linie eine Kostenfrage. „Aber der Vorteil an dieser Arbeitsweise liegt darin, dass ich schnell arbeiten kann“, sagt die Künstlerin. „Ich bin sehr ungeduldig. Sobald eine Idee fix ist, möchte ich sie rasch umsetzen.“

Schon als Kind hat die 1959 geborene Bremerin viel gebastelt, gezeichnet und Aquarell gemalt. „Mit kleinen Aquarellen habe ich später meine Ausbildung zur Zahntechnikerin finanziert“, erzählt Frieling. „Es war mir klar, dass ich mit der Kunst nicht meinen Lebensunterhalt würde verdienen können und für den Wunsch, Archäologin zu werden, waren die Jobaussichten nicht gut.“ In ihrer freien Zeit war die frühere Zahntechnikerin immer künstlerisch tätig. Sie entwarf Schmuck, baute Möbel, schrieb Romane und malte. Der Bildhauerei widmet sich Frieling je nach Licht und Inspiration. Jeder Form gehe eine Phase des Nachdenkens voraus, sagt sie. Die Ideen dazu kämen meist nachts. Wenn das grobe Konzept steht, lege sie los. Die Herausforderung ergebe sich während der Umsetzung. „Im Material liegt oft die Tücke. Man muss experimentieren. Nicht immer erhält man die gewünschten Ergebnisse. Gibt es ein Problem, muss es gelöst werden.“

Ob wir Kunst brauchen? – „Auf jeden Fall! Sie bereichert einfach das Leben. Sie ist schön anzusehen, sie regt zum Nachdenken an, erfreut und schmückt. Kunst ist ein Zeichen der Zivilisation. Selbst in frühen Zeiten haben die Menschen künstlerisch gestaltet.“

Zu den Künstlern, die für Frieling besonders bedeutend sind, zählen der italienische Künstler, Philosoph und Wissenschaftler Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) und der italienische Maler, Bildhauer und Baumeister Michelangelo (1475 bis 1564). Bei da Vici fasziniert die Bremerin dessen Vielseitigkeit, von der Malerei über Bildhauerei bis hin zu seinen technischen Konstruktionen. „Und was Michelangelo in Marmor gekloppt hat, ist wirklich unglaublich“, findet sie. Wenn Frieling jemandem ein Werk als Botschaft schicken sollte, dann wäre der künstlerisch bearbeitete Rumpf eines Schiffsmodells zum Thema Flüchtlinge an die Allgemeinheit adressiert. „Ohne es politisch aufzubauschen, sollte jeder schauen, wo seine Großeltern und vorherige Generationen ursprünglich hergekommen sind.“