Matjes-Saisonauftakt auf dem Domshof mit Plattsnacker Yared Dibaba

„Moin, Moin, Matjes!“

+ © Martin Kowalewski Zeigen Matjesfässer in verschiedenen Größen: Fischhändlerin Petra Koch-Bodes und Kai Wätjen vom Organisationsteam der Messe Bremen. © Martin Kowalewski

In diesem Jahr kommt der Matjes auf dem Lastenrad zur Eröffnung der Matjes-Saison in Bremen. Wann? Nun, am Mittwoch, 12. Juni, auf dem Domshof, gleich neben dem Wochenmarkt. „Moin, Moin, Matjes!“, organisiert von Messe und Großmarkt Bremen, feiert den Matjes als traditionelles und auch als modern gestaltetes Essen.