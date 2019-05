Mathe-Abi wird erst nach Pfingsten überprüft

Mathe-Abi: Schüler hatten sich über den Schwierigkeitsgrad der Klausuren beschwert. Ob diese in Bremen tatsächlich zu schwer gewesen sind, wird das örtliche Bildungsressort allerdings erst nach Pfingsten unter die Lupe nehmen.

Bremen - Das Bremer Bildungsressort will erst nach Pfingsten überprüfen, ob das diesjährige Abitur im Fach Mathematik tatsächlich zu schwer gewesen ist. Eine Sprecherin des Ressorts bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht des „Weser-Kuriers“ (Mittwoch). „Wir warten die Korrekturen der Abiturprüfungen ab“, hatte sie der Zeitung gesagt.

In mehreren Bundesländern hatten sich Schülerinnen und Schüler über den Schwierigkeitsgrad der Klausuren beschwert und mit Online-Petitionen an ihre Kultusministerien gewandt. „Wegen den nicht erfüllbaren und zu hoch angesetzten Anforderungen der Mathe Abitur Klausur fordern wir eine sofortige Stellungnahme und eine gerechte Lösung“, hieß es etwa in der Beschwerde an das Niedersächsische Kultusministerium.

Finale Ergebnisse vor Juni seien unwahrscheinlich

Neben Niedersachsen und Bremen gehören dazu auch Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Saarland. Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte es am Montag als unwahrscheinlich bezeichnet, dass finale Ergebnisse vor Juni vorliegen. Da es auch in anderen Ländern vergleichbare Vorgänge gebe, werde ein Austausch erforderlich sein, um die Sachverhalte zu klären, sagte er.

dpa