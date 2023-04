Maßgeschneiderte Erweiterung für die Hochschule für Künste in der Bremer Überseestadt

Von: Elisabeth Gnuschke

In unmittelbarer Nähe des Speichers XI ist für rund 7,4 Millionen Euro der Speicher XI A in der Bremer Überseestadt entstanden – als neuer Ort für Kunst, Design, Medien und Musik. Die markanten „Sheddächer“ erinnern an die klassische Industrie- und Fabrikarchitektur des Hafens. © Lukas Klose

Ein neues Gebäude für die Hochschule für Künste (HfK) in der Bremer Überseestadt: Verschiedene Bereiche werden hier enger verzahnt. Offizielle Eröffnung: am 19. April.

Bremen – Die historischen Gebäude des Speicher XI in der Bremer Überseestadt waren eine der ersten, die im Zuge der Umstrukturierung der alten Hafenreviere auf Vordermann gebracht und bezogen wurden. Unter anderem fanden hier Hochschule für Künste (HfK), Hafenmuseum und Restaurant ein Zuhause. Jetzt, nach genau 20 Jahren, bekommt die HfK eine maßgeschneiderte Erweiterung in einem neuen Gebäudekomplex: dem Speicher XI A.

Grundsteinlegung und Richtfest für die zwei Werkhallen und die Multifunktionshalle in Sichtweite des Speicher XI wurde im August 2021 gefeiert. Die Übergabe, so damals die Hoffnung, war fürs Frühjahr 2022 geplant. Ein Jahr später ist es nun geschafft. Die HfK, die räumlich seit langem aus allen Nähten platzt, freut sich auf die „langersehnte Erweiterung“. Der Komplex verzahnt die Bereiche Kunst, Design und Musik noch enger miteinander.

Offiziell eröffnet wird das Gebäude am 19. April, um 17 Uhr, mit einer Feier. Neben HfK-Rektor Prof. Roland Lambrette sprechen dabei unter anderem Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) und die Dekane der Fachbereiche. Zu erleben ist eine große Klang- und Lichtinszenierung mit dem Namen „Polytope XIa“.

Ein „besonderer Ort“ für die HfK Bremen

„Mit dem Speicher XI A leistet die HfK einen weiteren Beitrag zur Entwicklung der Überseestadt und zeigt zugleich die Potenziale einer zeitgemäßen Kunst- und Musikhochschule auf“, sagte im Vorfeld Roland Lambrette. Deutlich sichtbar entstehe im urbanen Stadtraum ein geschützter Ort, an dem Lehre, künstlerische Praxis und künstlerisch-wissenschaftliche Forschung einen interdisziplinären Dialog führten. „An diesem besonderen Ort“ setzten sich die Dozenten und Studenten mit den aktuellen Fragestellungen der Gesellschaft auseinander und trügen ihre Reflexionen und Anregungen in die Öffentlichkeit, so der Rektor.

Er lobte im barrierefreien Speicher XI A die technische Infrastruktur und „außergewöhnliche Architektur“. Das Gebäude ist knapp 100 Meter lang und 2 000 Quadratmeter groß. Es bietet zwei Werkhallen mit hellen, individuell aufteilbaren Ateliers und großen Wandflächen, Werkstätten, Lager- und Büroräume sowie eine flexible Veranstaltungshalle mit 400 Sitzen. Ausstellungen, Vorträge, Medieninstallationen und Performances sind hier ebenso geplant wie Konzerte und Opernaufführungen.

Gebaut wurde der Komplex vom deutsch-chinesischen Joint Venture Portinvest, das bereits eine Flüchtlingsunterkunft in der Überseestadt realisiert hat. Die HfK mietet das neue Ensemble für 30 Jahre, die Kosten in Höhe von jährlich 300 000 Euro trägt das Wissenschaftsressort. Für die Planung der architektonisch außergewöhnlichen Konstruktion ist das im Speicher XI ansässige Büro GSP Gerlach Schneider Partner Architekten verantwortlich. Die markanten „Sheddächer“ erinnern an die klassische Industrie- und Fabrikarchitektur des Hafens. Die Realisierung des Baus (Kosten: etwa 7,4 Millionen Euro) übernahm das mittelständische Bauunternehmen Alfred Brünjes (Loxstedt), die Projektsteuerung die Bremer Hübotter-Gruppe.

HfK-Erweiterung: Letztes Projekt von Ehrenbürger Klaus Hübotter

Apropos Klaus Hübotter: Der Speicher XI A war das letzte Projekt, das Bremens Ehrenbürger für die Hochschule auf den Weg gebracht hat. Der im Juni 2022 verstorbene Baumäzen und Ehrensenator der HfK habe oft scheinbar unmögliche Bauprojekte möglich gemacht und so das Stadtbild Bremens maßgeblich geprägt, betonte Lambrette. Hübotter war unter anderem für die Sanierung sowie den Umbau des Speichers XI verantwortlich. Lambrette: „Die HfK-Gemeinschaft hat es maßgeblich Klaus Hübotter zu verdanken, dass sie heute in dem Speicher XI und in dem Speicher XI A arbeiten, lehren, studieren und experimentieren kann.“

Das Lernen, Lehren, Arbeiten und Experimentieren im Speicher XI A hat bereits begonnen. Es ist der Lern- und Arbeitsplatz für die Klassen von drei HfK-Professoren. Ihr gemeinsames Thema: Materialität. Es wird, so Sprecherin Melisa Berktas, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet – von der Konstruktion von Lastenfahrrädern über das Produktdesign bis hin zu Skulpturen.

1.000 Studenten an der HfK in Bremen

Die Hochschule für Künste hat etwa 1 000 Studenten aus mehr als 50 Ländern, fast 90 Professoren, rund 80 Mitarbeiter in der Verwaltung und gut 150 Lehrbeauftragte. Das Studienangebot umfasst die Freie Kunst, Integriertes Design, Digitale Medien sowie die Künstlerische und Künstlerisch-Pädagogische Ausbildung Musik. Die HfK erstreckt sich über verschiedene Standorte in der Stadt, darunter auch die Dechanatstraße.