Massenkarambolage auf A27 sorgt für kilometerlangen Stau in Bremen

Von: Fabian Raddatz, Marcel Prigge

Auf der A27 bei Bremen ist es zu einem Unfall im morgendlichen Berufsverkehr gekommen. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, mit Verzögerungen ist zu rechnen.

Update, Dienstag, 28. März 2023, 11:50 Uhr: Die Unfallstelle auf der A27 in Bremen konnte geräumt werden. Die Fahrbahn in Richtung Bremen auf Höhe der Überseestadt ist wieder befahrbar. Der Stau hat sich mittlerweile aufgelöst.

Massenkarambolage auf A27: Kilometerlanger Stau in Bremen

Erstmeldung, Dienstag, 28. März 2023, 10:29 Uhr: Bremen – Vorsicht auf der A27 in Bremen: Auf Höhe Bremen-Überseestadt sind am Dienstagmorgen, 28. März 2023, offenbar mehrere Fahrzeuge ineinander gekracht. Der Verkehr staut sich derzeit auf einer Länge von etwa fünf Kilometern zwischen den Anschlussstellen Bremen-Industriehäfen und Bremen-Horn/Lehe in Fahrtichtung Bremen. Mit Verzögerungen ist derzeit zu rechnen.

Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagmorgen auf der A27 in Richtung Bremen gekommen. Es hat sich ein langer Rückstau gebildet. © IMAGO/Karsten Schmalz

Nach Angaben der Polizei Bremen sind insgesamt vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Verletzte Personen habe es keine gegeben. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Massenkarambolage auf A27: Kilometerlanger Stau in Bremen

