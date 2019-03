Martin Busch liest aus seinem Buch mit 100 Aphorismen

Zu viele Köche und der Brei

© Gaby Ahnert Martin Busch liest am 26. März in der Zentralbibliothek (altes Polizeihaus, Am Wall).

Bremen – „Als Freiheit und Fortschritt begannen, Eigentore zu schießen, 100 Aphorismen über das Jetzt und Hier“, so heißt ein 40 Seiten starkes Buch, das „locker in jede Handtasche passt“, wie Martin Busch es ausdrückt. Erschienen ist das Buch im Bremer Kellner-Verlag (8,90 Euro). „Klein, aber sprachlich fein“, sagt der in Kirchweyhe aufgewachsene Autor, der seit 1997 für Radio Bremen arbeitet. Der 46-Jährige äußert sich in seinem Buch kurz und präzise zum Zustand der Gesellschaft. Wer ihn live erleben möchte, hat dazu am Dienstag, 26. März, 18 Uhr, bei einer Lesung in der Bibliothek (Am Wall, altes Polizeihaus) die Gelegenheit. Der Eintritt ist frei.