Marek Kozák gibt Preisträgerkonzert

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der junge tschechische Pianist Marek Kozák gewann beim Europäischen Klavierwettbewerb in Bremen im Februar den ersten Preis – und den Publikumspreis. „Sein Konzert in der Glocke ist mittlerweile Legende“, sagt eine Sprecherin des Sendesaals an der Bürgermeister-Spitta-Allee. Dort nämlich tritt der gefeierte Preisträger, Jahrgang 1993, nun auf. Und zwar am Sonnabend, 8. September, um 20 Uhr. Es ist sein offizielles Preisträgerkonzert. Karten für den Klavierabend kosten 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

„Schon sehr frühzeitig zeigte er sein außerordentliches Talent“, heißt es über Kozák. Mit vier Jahren erhielt er seinen ersten Klavierunterricht, mit 15 studierte er sowohl Piano als auch Orgel am Janácek-Konservatorium im tschechischen Ostrava. Heute studiert er bei Ivan Klánsk an der Academy of Performing Arts in Prag. Als Solist ist er international unterwegs. Seit 2017 unterrichtet er an der Musikschule in Prag. Im schönen Sendesaal spielt Kozák Werke von Bach, Mozart, Franck und Chopin.

Meyer-Heder schreibt schon für die Fraktion

Der Bremer IT-Unternehmer Carsten Meyer-Heder (Team Neusta) will bei der Bürgerschaftswahl 2019 als CDU-Spitzenkandidat antreten. So weit, so bekannt. Oder? Wir dachten jedenfalls, die neue Bürgerschaft wird am 26. Mai 2019 gewählt. Und erst danach kann, wenn die Wähler es denn wollen, Politik-Quereinsteiger Meyer-Heder Mitglied der CDU-Fraktion werden. Wie gesagt: dachten wir.

Ein Blick in die September-Ausgabe des Handwerkskammer-Magazins „Handwerk in Bremen“ lässt nun doch glatt etwas anderes vermuten. In dem Heft gibt es eine Kolumne mit dem Titel „Schlusswort“, die ein Gastautor geschrieben hat. Unterzeichnet ist sie mit „Carsten Meyer-Heder – CDU-Bürgerschaftsfraktion Bremen“. Ganz so, als wäre die Wahl 2019 schon gewesen, wenn nicht gar: schon gelaufen.