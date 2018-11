Erneut Mann bei vorgetäuschtem Date überfallen

Bremen - Mehrere Jugendliche haben am Donnerstag in Walle einen 42-jährigen Mann überfallen. Der Mann verabredete sich zuvor über eine Dating-App mit einer Unbekannten und wurde in eine Falle gelockt. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch.

Der 42-Jährige verabredete sich über ein soziales Netzwerk mit einer jungen Frau, Treffpunkt war gegen 20.30 Uhr die Straße „Lange Reihe“ in Walle. Die Chatpartnerin erschien vor Ort und die beiden spazierten zusammen in den Waller Park. Dort kamen mehrere Jugendliche dazu und schlugen auf den Mann ein. Seine weibliche Verabredung forderte dabei Bargeld von ihm. Das Opfer konnte sich befreien und lief davon, teilt die Polizei mit. Die Angreifer flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige zog sich bei dem Überfall leichte Verletzungen zu.

In diesem Zusammenhang prüft die Polizei auch einen weiteren Vorfall am Donnerstagabend. Ein 52-jähriger Autofahrer wurde am Schulzentrum Walle von einer jungen Frau, die in Begleitung von mehreren Jugendlichen war, angehalten. Sie gab an, Opfer eines Sexualdeliktes geworden zu sein und wollte den 52-Jährigen in den Park lotsen. Die Gruppe rannte anschließend sofort weg und der Autofahrer alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenwagen fahndeten erfolglos nach Verdächtigen.

In beiden Fällen stimmten die Beschreibungen der Verdächtigen überein:

Die junge Frau wurde als etwa 16 bis 18 Jahre alt mit kräftiger Statur beschrieben. Sie hatte schwarze Haare und war auffallend klein.

Die männlichen Angreifer waren dunkel gekleidet, etwa 16 bis 20 Jahre alt und hatten einen dunklen Teint. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0421/3623888 entgegen.

