Mann sticht Frau mit Stift ins Auge

Die Polizei sucht Zeugen

Bremen - Ein 35-jähriger Mann hat vergangene Nacht in einem Bus in Vegesack aus bisher ungeklärten Gründen eine 33-jährige Frau angegriffen und ihr dabei mit einem Stift ins Auge gestochen. Die Bremerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.