Mann raubt Handtasche aus Auto

Bremen - Am helllichten Tag ist eine Frau auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Mahndorfer Heerstraße überfallen und ausgeraubt worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte eine 32-jährige Angestellte des Marktes am Montag, 30. April, um 13 Uhr mit ihrem Wagen den Parkplatz verlassen. Plötzlich, so die Polizei weiter, sprühte ein Mann Reizgas ins Auto. Der Räuber griff sich die Handtasche der Frau. Nach Polizeiangaben flüchtete der Täter anschließend in einem dunkelblauen, mit mehreren Personen besetzten Kombi, der in Richtung Mahndorf davonfuhr. Die 32-Jährige erlitt leichte Augenverletzungen, wie es heißt. Die Polizei hofft auf Hinweise zu dem Räuber unter Telefon 0421/362-3888.

gn

