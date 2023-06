Mann mit Eisenkette randaliert: Spezialkräfte der Polizei Bremen stoppen ihn mit Taser

Von: Elisabeth Gnuschke

Immer wieder behindern Gaffer die Arbeit der Polizei in Bremen. © Kuzaj

Mit einem Taser haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Bremen einen 28-Jährigen gestoppt, der randaliert hat und mit einer Eisenkette bewaffnet war.

Bremen – Ein Mann (28) mit Eisenkette hat am Montagabend in Hemelingen randaliert und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Und dabei behinderten wieder einmal Gaffer die Arbeit der Einsatzkräfte, sagte am Dienstag Polizeisprecher Nils Matthiesen. Rund 100 Schaulustige hatten offenbar kurz vor Mitternacht nichts Besseres zu tun, als sich in den Weg zu stellen. Etliche, so die Polizei, filmten, was das Zeug hielt.

Anwohner der Hannoverschen Straße hatten die Polizei gegen 23.30 Uhr alarmiert, so Matthiesen. Der Randalierer soll eine Scheibe eingeschlagen und Inventar seiner Wohnung zerstört haben. Mittlerweile hatte er sich den Angaben zufolge auf ein Garagendach gestellt. Die Polizisten sahen sich laut Matthiesen einem Mann gegenüber, der „hochgradig aufgebracht, gewalttätig und unberechenbar agierte“. Der 28-Jährige bewarf die Einsatzkräfte mit Mobiltelefonen, Flaschen und anderen Gegenständen und bewaffnete sich mit einer Eisenkette, berichtete der Sprecher.

Den Angaben nach ließ sich der Mann nicht beruhigen. Vom Garagendach soll er für kurze Zeit in sein angrenzendes Wohnzimmer gelaufen sein und dort Zeitungen angezündet haben. Als er wieder nach draußen ging, setzten Spezialeinsatzkräfte den Taser, eine Elektroschockpistole, ein. Der 28 Jahre alte Mann wurde festgenommen, er blieb unverletzt.

Die Spezialeinsatzkräfte konnten die Flammen ersticken, berichtete Matthiesen. Zwei Polizisten zogen sich dabei leichte Rauchgasvergiftungen zu. Der 28-jährige Bremer kam zunächst in eine psychiatrische Einrichtung. Der Deutsche war bereits am 18. Juni „aufgrund einer psychischen Notlage“ dort eingewiesen worden, hieß es.

Erst Anfang Juni hatte ein 30 Jahre alter Syrer Passanten und Polizei auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke mit einem Dönermesser bedroht. Auch hier brauchte die Polizei, die in Bremen keine Taser einsetzen darf, die Unterstützung von Spezialkräften. Diese stoppten den Mann mit einer Elektroschockpistole.

Die Lage am Einsatzort soll zwischenzeitlich „äußerst angespannt“ gewesen sein, so der Polizeisprecher. Etwa 100 Schaulustige verfolgten das Geschehen, filmten und gefährdeten dadurch die Sicherheit aller Beteiligten, sagte Matthiesen. Der Bereich musste daher mit zahlreichen Kräften abgesperrt werden.

Nils Matthiesen sagte weiter, das Verhalten von Gaffern führe bei Polizei- und Rettungseinsätzen immer wieder zu ernsthaften Problemen. Seine Bitte: „Machen Sie bei solchen Ereignissen keine Foto- und Filmaufnahmen, betreten Sie nicht die abgesperrten Bereiche, behindern Sie auf keinen Fall die Einsatzkräfte!“