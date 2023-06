Bremen: Mann bedroht Passanten und Polizisten mit Dönermesser

Von: Elisabeth Gnuschke

Mit einem Dönermesser hat am Dienstagabend ein Mann in Bremen Passanten und Polizisten bedroht. Spezialeinsatzkräfte stoppten ihn mit einem Taser ( © dpa/Vennenbernd

Ein Mann hat am Dienstagabend Fußgänger und Polizisten in Bremen mit einem Dönermesser bedroht. Erst der Einsatz eines Tasers stoppte ihn. Nun ist die Diskussion über Distanzelektroimpulsgeräte, die insbesondere die Linken ablehnen, wieder entbrannt.

Bremen – Mit einem langen Dönermesser hat ein 30 Jahre alter Mann am Dienstagabend Passanten und Polizisten bedroht. Er konnte erst mit Hilfe eines Tasers von Spezialeinsatzkräften gestoppt werden, berichtete am Mittwoch Polizeisprecher Nils Matthiesen.

Seinen Angaben zufolge griff sich der 30-jährige Syrer gegen 21.45 Uhr in einem Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße (Neustadt) das Messer samt Schleifer und ging damit in Richtung Innenstadt. Er soll wahllos Passanten angeschrien und sie mit dem Dönermesser bedroht haben. Die alarmierte Polizei machte den Mann auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke aus und sperrte diese zur Sicherheit komplett ab. Mehrfach, so der Polizeisprecher, forderten die Einsatzkräfte den 30-Jährigen auf, das Messer abzulegen – vergeblich.

Mann droht in Bremen mit Dönermesser: Polizisten ziehen Schusswaffen

Der 30-Jährige wurde laut Matthiesen immer aggressiver und soll bedrohend auf die Polizisten zugegangen sein. Diese zogen daraufhin ihre Schusswaffen und hielten ihn auf Abstand. Mehrfach sollen die Einsatzkräfte versucht haben, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen, ihn zu beruhigen, aber das gelang nicht. Inzwischen waren alarmierte Spezialeinsatzkräfte vor Ort. Sie setzten einen Taser (eine Elektroschockpistole) ein, woraufhin der 30-Jährige das Messer fallenließ und festgenommen werden konnte. Matthiesens Fazit: „Der Taser-Einsatz verhinderte Schlimmeres.“ Der leichtverletzte Syrer wurde zunächst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die Bremer Polizei fordert seit langem Taser auch für den Streifendienst, nicht nur für Spezialkräfte. Was in Bremerhaven erlaubt ist, hat Rot-Grün-Rot in Bremen bislang verhindert. Der Einsatz auf der Brücke hat die Diskussion nun wieder aufflammen lassen. Die CDU forderte den Senat auf, den Taser jetzt ohne Zögern für alle Polizisten in Bremen einzuführen. Der Einsatz am Dienstag habe gezeigt, wie eine Elektroschockpistole als milderes Mittel unkontrollierbare Menschen vor sich selbst und andere vor ihnen schützen könne, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christine Schnittker.

„Rot-Grün-Rot hat keinerlei sachliche Argumente mehr gegen den Taser“, betonte sie und verlangte von Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD), sich „nicht länger dem Diktat der Linken zu beugen“. Was in Bremerhaven und nun in Bremen erfolgreich gezeigt worden sei, das könne man „mit linker Ideologie nicht mehr wegdiskutieren“, so Schnittker. Spezialkräfte könnten nicht jederzeit flächendecken herbeigerufen werden. Sie zog Parallelen zu einem Fall 2020 in Gröpelingen, bei dem ein Beamter mangels Taser die Schusswaffe verwendet habe – mit tödlichem Ausgang für den Amokläufer.

Gewerkschaft der Polizei: „Einsatz hätte tragisch enden können“

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte die flächendeckende Einführung des Distanzelektroimpulsgeräts. „Der Einsatz auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke hätte tragisch enden können“, so der Bremer GdP-Chef Nils Winter. 17 Minuten hätten die Einsatzkräfte den Mann mit dem Dönermesser mit gezogenen Schusswaffen auf Abstand halten müssen, bis die Spezialkräfte vor Ort gewesen seien. Das mache etwas mit den Kollegen, so Winter.

Die GdP fordere seit langem die Ausrüstung der Bremer Polizei mit Tasern. Die Bremer Polizisten seien im Ernstfall nur mit Schlagstock, Pfefferspray und Schusswaffe ausgerüstet. Nils Winter: „Das Distanzelektroimpulsgerät ist als milderes Mittel zur Schusswaffe eingestuft und könnte daher die Lücke zwischen Pfefferspray und Schusswaffe schließen.“ In vielen Situationen wirke der Taser deeskalierend und könne Menschenleben retten, betonte der GdP-Vorsitzende.