Bremen: Mann bedroht Passanten mit Axt - Gaffer filmen Festnahme

Von: Elisabeth Gnuschke

Mit einer Axt hat ein Mann in Bremen zwei Menschen angegriffen. Die Polizei fasste den Verdächtigen. © Kuzaj

Polizeieinsatz in einem Kleingartengebiet in der Bremer Neustadt: Ein Mann bedroht Passanten mit einer Axt.

Bremen – In der Bremer Neustadt hat am Dienstag ein junger Mann Passanten mit einer Axt bedroht. Der Polizei gelang es, den Angreifer zu überwältigen. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, berichtete am Mittwoch Polizeisprecher Nils Matthiesen.

Dienstag, 13.50 Uhr, Westerlandweg im Parzellengebiet im Ortsteil Neuenland. Gewöhnlich geht es hier ruhig zu. Ein 36-jähriger Mann lädt gerade Steine in sein Auto. Auf einmal bemerkt er einen Schatten neben sich, schaut auf und sieht, wie ein Unbekannter mit einer Axt zum Schlag ausholt. Der 36-Jährige kann dem Angriff gerade noch ausweichen und flüchtet zu Fuß, so die Schilderungen des Polizeisprechers.

Polizei Bremen ermittelt wegen versuchten Tötungsdeliktes

Doch der Angreifer lässt nicht locker, läuft hinterher, die Axt in der Hand. Unterwegs versucht er, einen vorbeifahrenden Radler mit der Waffe zu schlagen, so Matthiesen. Er verfehlt den Radfahrer, der kann die Flucht ergreifen. Jemand hat inzwischen die Polizei informiert. Die Einsatzkräfte stellen den mutmaßlichen Täter, einen 25-Jährigen, in der Bochumer Straße, fixieren ihn. Er muss mit zur Wache.

Möglicherweise hat der 25-Jährige psychische Probleme. Zumindest prüft die Staatsanwaltschaft, ob der junge Mann zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden kann.

Bremen: Schaulustige filmen Festnahme

Wie so oft heutzutage, haben Schaulustige den Einsatz und die Festnahme der Polizei mit ihren Handys gefilmt. Dazu Nils Matthiesen: „Durch die Veröffentlichungen solcher Videos kann man sich strafbar machen. Die Polizei bittet die Menschen, sich lieber als Zeugen zur Verfügung zu stellen.“

Videos des Einsatzes, samt Axt und mit den Polizeibeamten, die offen zu sehen und zu hören sind, so Matthiesen, tauchten am Mittwochmorgen (verbotswidrig) im Netz auf und wurden schnell zuhauf von Zehntausenden geklickt. Womöglich ist den Filmern völlig egal, dass auch für Polizisten Persönlichkeitsrechte gelten. Die Polizei wertete die Kommentare der User aus. Etwa 70 Prozent lobten den Einsatz der Beamten, berichtete Matthiesen. Aber 30 Prozent zogen die Festnahme in Zweifel, fragten, ob die Polizei denn einen „schwarzen Mann“ so behandeln müsse. Der Verdächtige habe zwei Menschen mit einer Axt bedroht, betonte Nils Matthiesen. Bei der Festnahme habe er diese immer noch dabei gehabt. Zudem sei unklar gewesen, ob der 25-Jährige aus Mauretanien mit weiteren Waffen ausgestattet gewesen sei, erläuterte der Polizeisprecher.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei Bremen unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.