Magische Sechsecke: Logistik-Firma „RytleX“ will in Bremen innerstädtischen Warentransport optimieren

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Die „RytleX“-Gründer Ronald Rose (l.) und Arne Kruse. © Kowalewski

Die junge Bremer Logistik-Firma „RytleX“ will den innerstädtischen Warentransport in Bremen optimieren.

Bremen – Den lokalen Einzelhandel als größtes Lager der Stadt zu nutzen – das ist eines der Ziele der Bremer Logistik-Neugründung „RytleX“, die die Warenauslieferung im letzten Streckenabschnitt optimieren will. Es soll für den Kunden attraktiver sein, sich die Ware liefern zu lassen als selbst abzuholen. Ab drittem Quartal soll es losgehen, zunächst in der Innenstadt, später darüberhinaus.

Ronald Rose, geschäftsführender Direktor des Bremer Mineralölhandels und zusammen mit Arne Kruse Gründer von „RytleX“, verweist auf das Beispiel eines Topf-Käufers, der diesen nicht durch die Stadt schleppen will. Der bekommt den Topf dann direkt aus dem Lager und das innerhalb kurzer Zeit. 15 Prozent des Auftragsvolumens sollen aus dem Einsatzgebiet kommen. Es gibt bereits Kontakte zu Geschäften vor Ort. Weitere Kontakte sollen hinzukommen.

Im Zentrum der Aktivitäten steht das Logistikzentrum von „RytleX“, der City Cube im Lloydhof. Die Ware kommt hier in Boxen an. Alle wichtigen Informationen sind digital hinterlegt. Den Löwenanteil hat Ware aus anderen Städten, die etwa 80 Prozent des Aufkommens ausmachen soll. Fünf Prozent sollen auf Zulieferer aus der näheren Umgebung des City-Cubes entfallen, etwa „Dark Kitchens“ als Lieferanten von zubereitetem Essen lokaler Restaurants oder auch von Marken, die keine eigenen Filialen, aber Küchen in der Stadt haben.

Für die Sortierung und Weiterleitung der Waren kommt Bremer Technik vom Unternehmen „Cellumation“ zum Einsatz. An Lenkungspunkten kann die Ware frei in alle Richtungen bewegt werden. Sie wird dabei über Elemente mit je drei Rollen geführt. Das System soll sehr einfach zu steuern sein, heißt es.

Das Zustellgebiet wird in Sechsecke aufgeteilt. Das sei die beste Methode, um eine Fläche handhabbar zu machen, sagt Kruse. In jedem der Sechsecke soll mindestens ein „Movr“ verkehren. Dabei handelt es sich um ein smartes Lastenrad mit drei Rädern und elektrischen Hilfsantrieb, der insbesondere das Anfahren, aber auch das Fahren bis 25 Kilometern pro Stunde unterstützt. Entwickelt wurde das Lastenrad vom Bremer Unternehmen „Rytle“, ursprünglich gegründet von der Firma Krone aus dem Emsland und Kruse, der heute noch im Aufsichtsrat vertreten ist. Zehn „Movr“ sollen gleichzeitig im Einsatz sein. Mit ihnen sollen im Mehrschichtsystem bis zu 30 Touren am Tag gefahren werden. Die Sechsecke wiederum werden je nach Auftragslage neu berechnet. Bei hohem Auftragsvolumen werden sie kleiner. Und selbst während der laufenden Touren können sie angepasst werden.

„RytleX“ will Lastenrad für 90 Prozent der Transporte in Bremen nutzen

Der „Movr“ und seine dreirädrigen Vorgängermodelle werden bereits in großer Stückzahl auf der letzten Meile eingesetzt. „RytleX“ will die dritte Generation des Lastenrads für etwa 90 Prozent der anfallenden Transporte nutzen, sagt Kruse. Nahezu der komplette Rest, der dafür zu groß ist, kommt per E-Van. Nur in Ausnahmefällen, also bei großen Sendungen, kommt ein E-Truck zum Einsatz, der mit einem festen, aber auch wechselbaren Transportbehälter ausgestattet sein kann.

Die Lieferung soll CO2-neutral erfolgen und die Stadt von Verkehr entlasten. „Wenn wir die Warenströme nicht in den Griff bekommen, klappt die Energiewende nicht“, gibt Rose zu bedenken. Derzeit beschäftigt „RytleX“ 15 Mitarbeiter.

Auch Aufträge von Privathaushalten sollen in Zukunft dazu kommen, etwa Einkaufswünsche. Der Fahrer kann telefonisch Rücksprache mit dem Kunden halten, wenn ein Produkt gerade nicht zu haben ist. „Das macht den Alltag interessanter“, sagt Kruse.