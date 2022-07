Männer prügeln auf 43-Jährigen ein und zerren ihn ins Auto

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat. © David Inderlied/dpa/Illustration

Kurioser Zwischenfall in Bremen: Plötzlich hält ein Wagen neben einem Mann. Dieser wird unter Schlägen in ein Auto gezerrt. Die Polizei ermittelt.

Bremen – Besucher eines Einkaufszentrums in Bremen-Burglesum an der Stockholmer Straße wurden am Samstagvormittag, 16. Juli 2022, Zeugen eines kuriosen Zwischenfalls. Sie beobachteten, wie plötzlich ein Auto neben einem Mann hielt. Dann wurde dieser von zwei Männer unter Schlägen in das Auto gezerrt. Als noch eine Frau einstieg, fuhr das Auto los.

Der Polizei gelang es, die mutmaßlichen Täter aufgrund von Zeugenaussagen zu ermitteln. Nach ersten Erkenntnissen habe es sich bei der Hintergrund der Tat um familiäre Streitigkeiten gehandelt. Die weiteren Ermittlungen zu Hintergründen der Tat dauern an, so die Polizei.

Bremen: Männer prügeln auf 43-Jährigen ein und zerren ihn ins Auto – weitere Meldungen

