Bremen: Männer greifen Autofahrer an

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

In Bremen sollen drei Männer einen Autofahrer angegriffen und verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen. © Kuzaj

Immer wieder Überfälle rund um die Bremer Innenstadt, auch am helllichten Tag. Inzwischen hat die Polizei eine spezielle Ermittlungsgruppe eingerichtet, einige Tatverdächtige sitzen in U-Haft. Nun ist ein Autofahrer von drei Männern angegriffen worden.

Bremen – Drei Männer sollen am Donnerstagabend in Bremen einen Autofahrer angegriffen und verletzt haben. Das berichtete am Freitag Polizeisprecher Nils Matthiesen.

Nach seinen Worten fuhr der ortsunkundige 39-Jährige gegen 22.20 Uhr mit seinem blauen Audi Q8 durch Bremen. In einer Nebenstraße wurde er nach seinen Angaben von einem dunklen Mercedes der M-Klasse ausgebremst, von den drei Fahrzeuginsassen angegriffen und mit einer Stichwaffe verletzt, berichtete Matthiesen weiter.

Bremen: Wollte das Trio den Audi rauben?

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte das Trio wohl den wertvollen Audi rauben, doch das misslang. Der 39 Jahre alte Mann konnte weiterfahren und wählte nach Polizeiangaben schließlich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Borgwardstraße in Habenhausen den Notruf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, Lebensgefahr soll nicht bestehen, hieß es.

Nach den Beschreibungen des 39-Jährigen hatte die Angreifer einen dunklen Teint und waren dunkel gekleidet. Sie sollen Deutsch mit Akzent gesprochen haben, den der Autofahrer als arabisch einschätzte. Die Kripo ermittelt nun zu den Hintergründen, berichtete Matthiesen. Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888.

Lesen Sie auch: „Straßenraub in Bremer Innenstadt: Fünf Männer in Untersuchungshaft“.