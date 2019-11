Männer fahren Fußgänger an und prügeln auf ihn ein

Ein 28 Jahre alter Bremer ist am Mittwoch in Bremen-Gröpelingen beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren worden. Die beiden Insassen sollen dann ausgestiegen und auf den Mann eingeschlagen haben.

BMW-Insassen fahren Fußgänger an

28-Jähriger stürzt zu Boden

Männer schlagen und treten auf ihn ein

Bremen - Der 28-Jährige überquerte nach eigenen Angaben gegen 17.30 Uhr bei Grün die Fußgängerfurt der Lindenhofstraße in Gröpelingen. Der Fahrer eines schwarzen BMW bog von der Gröpelinger Heerstraße in die Lindenhofstraße ab und fuhr den Mann an, sodass er stürzte. Anschließend stiegen die zwei BMW-Insassen aus und schlugen und traten auf den Bremer ein.

Prügelei in Bremen: Fußgänger versucht zu flüchten

Der 28-Jährige lief weg, wurde laut Zeugenaussagen nach wenigen Metern von den Tätern eingeholt und gegen ein parkendes Auto geschupst. Anschließend flüchteten die Männer. Der Fußgänger zog sich leichte Verletzungen zu, teilt die Polizei mit.

Polizei Bremen sucht Zeugenhinweise

Einsatzkräfte der Bremer Polizei konnten schnell den 19 Jahre alten BMW-Fahrer ermitteln, er verweigerte die Aussage. Auch sein 21-jähriger Beifahrer konnte identifiziert werden. Gegen beide läuft nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0421/3623888 entgegen.

