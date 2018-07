Männer beschädigen auf Flucht vor Polizeikontrolle eigenes Auto

Bremen - Drei Männer sind am Donnerstag vor einer Verkehrskontrolle der Polizei am Osterdeich geflohen. Während der Flucht beschädigten sie zwei parkende Autos sowie ihren eigenen Wagen.

Die Männer flohen gegen 17.30 Uhr vor einer Polizeikontrolle am Osterdeich und fuhren mit hoher Geschwindigkeit entgegen der Einbahnstraße in die Ilsenburger Straße, teilt die Polizei mit.

Auf ihrer Flucht beschädigten sie in der Braunschweiger Straße zwei parkende Autos. Auch ihr eigener Wagen wurde beschädigt und war nicht mehr fahrtüchtig. Die Männer flüchteten zu Fuß. Ein 27-Jähriger konnte in einem Haus in der Nähe des Unfallortes gestellt werden. Die Ermittlungen zu den anderen Insassen dauern an.

