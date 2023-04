Das sind die fünf besten Restaurants in Bremen – eins ist besonders klein

Von: Marcel Prigge

Teilen

Leckeres Essen zu finden, ist nicht immer leicht. Eine Rangliste verrät nun die fünf besten Restaurants in Bremen und Bremerhaven.

Bremen/Bremerhaven – Leckere Gambas, eine herausragende Pizza oder doch lieber die altbewährte Hausmannskost? Wenn man im Land Bremen lecker essen gehen möchte, hat man quasi immer die Qual der Wahl. Abhilfe schafft da die Internetseite restaurant-ranglisten.de: Auf dieser können die besten Restaurants in einem bestimmten Bereich gefunden werden – zumindest, wenn es nach den gesammelten Meinungen der Kritiker geht. Das sind die fünf besten Restaurants in Bremen und Bremerhaven.

Bestes Restaurant in Bremen: Rangliste im Internet basiert auf Bewertungen von Restaurantführern

Wie funktioniert dabei das Ranking? Die Internetseite wertet durchgehend alle gängigen deutschsprachigen Restaurantführer aus. Deren Einstufungen führt die Seite zu einer Rangliste zusammen. Die Bewertung hat also die Top-Grundlage der Bewertungen von Michelin, dem Schlemmer Atlas oder Gault-Millau.

Richtig gut Essengehen kann man auch in Bremen und Bremerhaven. Wo die besten Restaurants zu finden sind, verrät jetzt eine Rangliste. (Symbolbild) © Jose Carlos Ichiro/Imago

Platz 5 und 4: Bremerhaven kann mit exzellenter Küche aufwarten

Für Platz fünf der besten Restaurants im Land Bremen geht es an die Columbusstraße in Bremerhaven. Dort liegt das Fine Dining von Phillip Probst. Erfahrung in der Spitzengastronomie kann der Koch nach Angaben des Restaurants vorweisen, da er in Rheinpfalz bereits einen Stern erkocht habe. Das Restaurant bietet „Moderne Klassik“ an, ein Vier-Gänge-Menü gibt es ab 99 Euro. Mit 55,30 Punkten belegt das Fine Dining auf der Rangliste den fünften Platz.

Für Platz vier bleiben wir in Bremerhaven: Das Pier 6 kann mit ganzen 75,30 Gesamtpunkten aufwarten. Michael Uphoff, der Chef der Küche, bietet von argentinischen Garnelen, bis zu geschmorten Rinderbacken alles an, was das Schlemmerherz begehrt. Ein Vier-Gänge-Menü gibt es bereits ab 63 Euro.

Klassisch italienisch, oder doch lieber frischer Fisch aus der Nordsee? Platz 3 und 2 der besten Restaurants Bremens

Der Platz 3 befindet sich in Bremen, am Markt 13. Bei Due Fratelli gibt es klassische italienische Küche. Handgemachte Paste findet ebenso ihren Platz auf der Karte wie gute Weine und leckere Vorspeisen. Bei Drei- bis Zwölf-Gänge-Menüs (von 49 bis 125 Euro) kann man sich vom Küchenchef Denis Behljuljevic überraschen lassen. Das Restaurant ist mit 79,60 Gesamtpunkten in der Rangliste verzeichnet.

Dann geht es zurück nach Bremerhaven: Auf Platz zwei ist ein Restaurant, das sich ganz dem Fisch und den Meeresfrüchten verschrieben hat. Natusch, das Restaurant im Fischereihafen konnte ganze 80,20 Gesamtpunkte im Ranking erreichen. Küchenchef Thomas Wiese zaubert unter anderem wilden Heilbutt, Irland-Lachs oder Winter-Kabeljau auf die Teller der Gäste. Ein Vier-Gänge-Menü ist für 62,50 Euro zu haben.

Das beste Restaurant in Bremen: Das kleine Lokal – mit 34 Sitzplätzen

Tommelwirbel ... und der erste Platz geht an: Bremen! Das Kleine Lokal hält erst einmal, was der Name verspricht. Das Restaurant bietet lediglich 34 Sitzplätze und schafft so eine intime Atmosphäre. Sowohl Fleisch- und Fischvariationen finden ihren Weg auf die Karte als auch vegetarische Menüs.

Ob Seesaibling, Stubenkükenbrust, Salzwiesenlamm oder eine Käseauswahl mit hausgemachtem Früchtebrot – Küchenchef und Inhaber Stefan Ladenberger bietet hochklassige Lebensmittel in seinen Gängen an. Ein Vier-Gänge-Menü ist ab 83 Euro zu haben.