Lisa Brennauer und Lisa Klein holen sich den Madison-Titel

Wild ist doch nicht unschlagbar

+ © Töbelmann Weltmeisterin Kirsten Wild setzte sich zumindest im Omnium durch. © Töbelmann

Bremen – Sie hatte Respekt vor der engen Bremer Bahn – sie hatte vor allem Respekt vor ihrer holländischen Rivalin und Mehrfach-Weltmeisterin Kirsten Wild, mit der sie zusammen in einem Rennstall fährt. Doch am Ende löste sich bei Lisa Brennauer gestern bei ihrer Bremen-Premiere alles in Luft auf. Grund: Zusammen mit Partnerin Lisa Klein holte sich die 30-jährige aus Kempten im Allgäu den Sieg im Zweier-Mannschaftsfahren (Madison) – vor Wild mit ihrer Partnerin Amber van der Hulst.