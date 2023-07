An der falschen Stelle festgeklebt? Klima-Aktivisten blockieren Kreuzung am Bremer Osterdeich

Von: Lia Stoike

Klima-Aktivisten der Letzten Generation klebten sich am Vormittag in einem Kreuzungsbereich am Osterdeich fest. Die Polizei leitete den Verkehr vorbei. © Jörn Hüneke

Mehrere Klima-Aktivisten haben sich am heutigen Vormittag an einer Kreuzung am Bremer Osterdeich festgeklebt. Die Polizei leitet den Verkehr an ihnen vorbei.

Bremen – Aktivisten der Letzten Generation haben sich am heutigen Freitag, 14. Juli 2023, im Bereich der Kreuzung Osterdeich, Tiefer, Altenwall in Bremen auf der Fahrbahn festgeklebt. In Richtung stadtauswärts und stadteinwärts war die Straße vorübergehend nicht befahrbar. Doch aufgrund einer großen Veranstaltung wird die Blockade vermutlich nicht die erwünschte Wirkung gehabt haben.



Protest-Aktionen von Klima-Aktivisten können auch gefährlich sein: Das zeigt der Unfall eines Radfahrers, der am Rande einer Demonstration angefahren wurde. Andererseits agieren die Aktivisten der Letzten Generation oftmals illegal. Aufgrund einer Straßenblockade wurde eine ehemalige Jura-Studentin, die sich der Letzten Generation angeschlossen hatte, erst kürzlich zu drei Jahren Bewährung verurteilt.

Teil einer deutschlandweiten Aktion: Klima-Aktivisten blockieren Kreuzung am Bremer Osterdeich

Es ist Teil einer deutschlandweiten Aktion der Aktivisten Letzte Generation: Personen klebten sich in Bremen im Kreuzungsbereich des Osterdeichs fest, wie die Bremer Polizei bestätigt. Die Einsatzkräfte seien bereits um 11:30 Uhr an der Kreuzung, auf der die Straßen Tiefer und Altenwall aufeinandertreffen, eingetroffen, um die Situation zu regeln. Gegenüber buten un binnen erklärt ein Polizeisprecher, dass es sich um sieben Aktivisten und Aktivistinnen handele. Auf Nachfrage von kreiszeitung.de, wie lange es zu Verkehrsbehinderungen vor Ort gekommen ist und wie die aktuelle Lage vor Ort ist, verwies der Sprecher auf den Twitter-Account der Polizei.

Nach dem Klima-Aktivisten der Letzten Generation zunächst einen Kreuzungsbereich am Osterdeich blockierten, wird der Verkehr mittlerweile an den Aktivisten vorbeigeführt. Einen großen Stau gab es nicht. © Jörn Hüneke

Hieraus geht nicht hervor, wie lange Autofahrer warten mussten, allerdings, dass der Verkehr mittlerweile an den Aktivisten vorbeigeleitet werde. Viel Stau wird es ohnehin nicht gegeben haben, denn am Osterdeich sind aktuell wenig Menschen mit dem Pkw unterwegs. Grund hierfür ist eine Sperrung in Zusammenhang mit der Breminale 2023, von Mittwoch, 12. Juli 2023, bis einschließlich Montag, 17. Juli 2023. Mehr über die Breminale lesen Sie hier.

Was sich die Klima-Aktivisten dabei gedacht haben, als sie sich genau an dieser Stelle festklebte, ist fraglich. Aktuell ist diese Kreuzung aufgrund der Breminale nicht stark befahren. Vermutlich war die Intention, die Zufahrt zu behindern.