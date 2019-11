Indoor-Spielplatz „Leo’s Abenteuerpark“ eröffnet in Bremen

Spielspaß auf 8.000 Quadratmetern

+ © Petzold Beim Rutschen und im Bällebad hat Henriette am meisten Spaß. Ihrer Mutter gefällt vor allem die zentrale Lage von „Leo’s Abenteuerpark“. © Petzold

Rutschen, klettern, Ballspielen und sich verstecken können Kinder auf 8.000 Quadratmetern in „Leo’s Abenteuerpark“. Das Spieleparadies eröffnet am Donnerstag, 3. Oktober, im „Kaffee-Quartier“ in der Überseestadt. Auf dem Indoor-Spielplatz kommen auch die Eltern nicht zu kurz.