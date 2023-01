Bremen: Leichtbauhallen statt Zelte für Flüchtlinge

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Blick in die Leichtbauhallen in der Bremer Überseestadt: Hier werden in den nächsten Tagen zunächst 400 Flüchtlinge aus den Großzelten einziehen. © Sozialressort

Die Zuwanderung hält unvermindert an, Bremen schafft weiter Unterkünfte für Flüchtlinge und Vertriebene. Jetzt sind in der Überseestadt die ersten Leichtbauhallen fertig.

Bremen – Ab Montag werden die ersten Flüchtlinge aus den Großzelten in der Bremer Überseestadt in Leichtbauhallen umziehen. Die beiden ersten von sechs geplanten Hallen stehen jetzt zur Verfügung, teilte das Sozialressort mit. Alles in allem kostet Bremen das über die Mietdauer von 18 Monaten elf Millionen Euro.

Zunächst ziehen den Angaben zufolge etwa 400 Menschen aus einem Großzelt in die besser wärmegedämmten Hallen um. Mitte Januar werden auch die knapp 400 Flüchtlinge aus den Messehallen zurück in die Überseestadt und in die Leichtbauhallen ziehen. Sie sind seit Mitte Dezember in der Messe untergebracht, weil im Zelt Leitungen eingefroren, die Heizzungen ausgefallen waren (wir berichteten). In der Messe beginnen dann die Vorbereitungen für die „Bremen Classic Motorshow“.

Leichtbauhallen für Flüchtlinge in Bremen: Thermo-Elemente gegen Kälte

Drei von vier weiteren Hallen mit Platz für 800 Menschen stehen bereits in der Überseestadt. Sie werden nun mit Betten und Spinden ausgestattet. Noch im Januar sollen sie belegt werden, sagte der Sprecher des Sozialressorts, Bernd Schneider. Betreiber der Leichtbauhallen wie auch der Zeltstadt ist das DRK. Die Außenwände der Hallen sind mit vier Zentimeter dicken Thermo-Elementen versehen. Eine luftgefüllte Thermo-Dachplane und ein isolierter Thermoboden bilden die Dämmung nach oben und zum Erdreich, hieß es. Zum Heizen wird Warmluft eingeblasen. Die Hallen sind untergliedert in Kabinen für jeweils vier bis acht Personen und sollen voraussichtlich bis Mitte 2024 stehen. Separat aufgestellt sind auf dem Gelände Sanitärcontainer, ein Zelt für die Gemeinschaftsverpflegung mit bis zu 500 Plätzen sowie Bürocontainer.

Bremen braucht weiterhin Großzelte zur Unterbringung von Asylbewerbern

Auf dem Gelände leben Asylbewerber, Flüchtlinge und Vertriebene aus der Ukraine, insgesamt Menschen aus etwa 50 Nationen. Angesichts der anhaltenden Zuwanderung werden die Zelte weiterhin gebraucht, so das Ressort. 2022 (Dezember fehlt) kamen 12 538 Flüchtlinge nach Bremen, davon 5 302 Ukrainer. Die zweitgrößte Gruppe bilden Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan (2 693). Die nächst stärkste Gruppe sind 1 664 illegal eingereiste Ausländer („Duldungssuchende“) aus den Westbalkanstaaten.

Hinzu kommen rund 1 000 unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma), dreimal so viel, wie Bremen aufnehmen müsste.