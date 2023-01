Leiche im Koffer: Sachverständiger zweifelt nach Aussage der Mutter am Zeitablauf

Von: Ralf Sussek

Angeklagt wegen Mordes an seiner Frau Ekaterina: Walter B. (Mitte), hier mit seinen Anwälten. © Sussek

Fortsetzung im Mordprozess im Fall der getöteten Ekaterina in Bremerhaven: Nach der Aussage der Mutter des Angeklagten zweifelt ein Sachverständiger an dem genannten Zeitablauf.

Bremen – Vor sechs Tagen saß in diesem Gerichtssaal noch die Mutter des Angeklagten – und beharrte darauf, dass sie ihre Schwiegertochter Ekaterina getötet, in die Garage gebracht und dort – etliche Stunden später – deren toten Körper mit Messern zerteilt und sorgfältig verpackt in einem Koffer verstaut hat. Nun am Dienstag sitzt im Landgericht Bremen ein forensischer Sachverständiger aus Hamburg, der die ausführliche Aussage der Zeugin einordnen soll: Sind die Angaben mit dem morphologischen Befund in Einklang zu bringen? Professor Dr. Benjamin Ondruschka hat da so seine Zweifel.

Beispiel Leichenstarre: „Was über acht Stunden hinausgeht, ist nicht plausibel“, findet der Sachverständige. Nach der Aussage der Mutter vergingen rund 13 Stunden, bis sie mit der Zerlegung der Leiche begann – weil ihr Sohn und ihre Enkelin da einen Ausflug gemacht hätten. Rein theoretisch könnte man auch dann noch eine Leiche zerlegen, aber das sei „schwierig bis fast unmöglich für Ungeübte“, so der Gutachter – und dann gebe es auch nicht so glatte Schnittkanten. Daher versucht die Verteidigung des Sohnes, diese wissenschaftlich gesicherte Zeitspanne von acht bis neun Stunden irgendwie zu „verlängern“, um die Version der Mutter zu stützen und den Angeklagten zu entlasten.

Mordfall Ekaterina: Mutter des Angeklagten gesteht Tat

Die Mutter hat „ihre“ Tat ungefähr so geschildert: Sie betrat das Haus ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter, weil der Sohn in einem Telefonat geäußert hatte, dass es ihm schlecht gehe. Als sie die auf dem Sofa mit einem Schlafmittel dahindämmernde Ekaterina fragte, was diese mit ihrem Sohn gemacht habe, „hat sie mich mit der Hand ins Gesicht geschlagen“. Dann habe sie, so die Mutter des Angeklagten, Ekaterina erwürgt. Irgendwann danach brachte sie die Tote allein in die Garage. Ihr Sohn merkte von alledem nichts, schlief oben im Haus, sagt sie. Erst als die 66-Jährige am nächsten Tag die zerstückelte Leiche in den Koffer gepackt haben will, benötigte sie seine Hilfe, den schweren Koffer wegzuschaffen. Dabei entdeckte der Angeklagte („Was ist das? Ist das Katja?“) die zerstückelte Leiche. Mit anderen Worten: Die Mutter übernimmt die Verantwortung, der Sohn soll nur bei der Entsorgung der Leiche geholfen haben. Der 46-jährige gebürtige Kasache Walter B. ist angeklagt, seine Frau Ekaterina (32) Anfang Februar getötet und die zerstückelte Leiche in einen Reisekoffer gepackt zu haben, den er anschließend in einen Fluss warf.

So wie sich einiges von dem, was die Mutter erzählte, mit den Untersuchungsergebnissen in Einklang bringen lässt, gibt es auch mehrere Widersprüche. Neben der Leichenstarre (Ondruschka: „ein Zergliedern in den Nachtstunden ist plausibler“) sind das Verletzungen, die der Mutter beim Zerteilen der Leiche nicht auffielen, oder Kleidungsstücke wie ein Slip und ein letztlich verschwundener BH, von denen sie nicht berichtet hatte. Sie beschrieb auch Beutel, in die sie die Leichenteile zunächst verpackt habe. Es waren aber andere Säcke. Und dann bleibt noch die Frage, ob nicht Insekten an der Leiche hätten gefunden werden müssen, wenn diese vor dem Zerteilen, so wie die Mutter behauptet, fünf bis sechs Stunden bei Tageslicht in der Garage lag.

Eine Zeugin, die in den letzten Monaten vor der Tat die Familie persönlich und bei Behörden unterstützte, nahm den Angeklagten „durchweg als eifersüchtig“ wahr, sagt sie. Als sie vom Verschwinden Ekaterinas erfuhr, habe sie gedacht, „dass es Streit gegeben hat und etwas aus dem Affekt heraus passiert ist“. Und die Mutter? „Ich würde ihr zutrauen, dass sie bei der Leichenbeseitigung mitgemischt hat.“