Bremer Lehrkräfte und Schulbeschäftigte protestieren: „Es ist fünf nach zwölf!“

Bremen - „Es reicht!“ Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeiter, Rektoren – die Beschäftigten an den Bremer Schulen sind sauer. Sauer darüber, dass sie seit Jahren die ewig gleichen Forderungen stellen und nicht gehört werden. Das wurde am Mittwoch bei der Personalversammlung der Schulbeschäftigten deutlich.

Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) waren 3.500 Teilnehmer in Halle 7 auf der Bürgerweide dabei. Andere Quellen berichten von 2.000 Teilnehmern. Das wäre dann etwa ein Drittel aller Beschäftigten an den stadtbremischen Schulen. Die Versammlung stand unter dem Motto „Wer hat an der Uhr gedreht?“

Die Antwort liegt auf der Hand. Der Senat und die jeweiligen Spitzen des Bildungsressorts drehen seit vielen Jahren an der Arbeitszeit. Und immer „in Richtung Mehr“. Mehr Stunden, mehr Aufgaben. „Nach dem Pisa-Schock ist eine wahre Aufgabenflut über Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und Schulleitungen hereingebrochen“, so Angelika Hanauer und Jörn Lütjens vom Personalrat Schulen. Und weiter: „Durch Arbeitsverdichtungen kommt es zu dauerhafter Überlastung.“ Für sie steht fest: Die Uhr ist überdreht. „Es ist fünf nach zwölf!“

Nach Personalversammlung ziehen Demonstranten zum Marktplatz

Die Personalversammlung ging in die Verlängerung. Im Anschluss machten sich laut GEW rund 1 000 Teilnehmer auf zu einer Demo von der Bürgerweide bis zum Marktplatz. Die Demonstranten rollten eine zwei Meter hohe Uhr über die Straßen. Auf Plakaten mit Uhren skizzierten sie die Aufgaben, die ihnen die Zeit für die Bindungsarbeit rauben, die Grundlage des Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung sei.

„Seit Jahren werden den Schulen neue Aufgaben verordnet, unter anderem die Entwicklung zu einer inklusiven Schule, der Ausbau des Ganztages und die Qualitätsentwicklung“, so GEW-Landesvorstandssprecherin Barbara Schüll.

+ Die 15-minütige Kundgebung verfolgten noch rund 300 Schulbeschäftigte. © ESSER

Vorstandssprecher Jan Ströh verwies in seiner Ansprache vor nur knapp 300 Demonstranten darauf, dass nur 20 Prozent der Lehrkräfte in Bremen das reguläre Pensionsalter erreichten. Ströh: „Der Senat behandelt den humanistisch geprägten Bildungssektor seit Jahren wie ein schlecht geführtes Wirtschaftsunternehmen.“ Und das wenige Geld werde falsch investiert.

Kritik: Anforderungen und Ausstattung widersprechen sich

Der Widerspruch zwischen den politisch verordneten Anforderungen und der mangelhaften Ausstattung führe zu einer immer stärkeren Arbeitsbelastung, so Ströh. „Damit muss Schluss sein. Ein Arbeitspensum, das krank macht, hilft uns nicht weiter.“ In Zeiten des Fachkräftemangels seien Entlastungsmaßnahmen notwendig. Ströh: „Unsere Forderungen werden immer dringender.“