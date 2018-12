Langjährige Haftstrafen: Urteil gegen Drogenschmuggler wird von Tumulten begleitet

Bremen - Von Steffen Koller. 69 Verhandlungstage, mehr als 600 „Leitz“-Ordner voll mit Ermittlungsergebnissen: Einer der größten Drogenprozesse Bremens ist am Donnerstag am Landgericht zu Ende gegangen. Die drei Angeklagten, denen Kokaineinfuhr- und handel in großem Stil vorgeworfen wurde, müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Urteil wurde von Tumulten begleitet.

Ganz eng rücken die Zuschauer – zum Großteil Angehörige und Freunde der Angeklagten – zusammen. Dicht an dicht drängen sie an die Balustrade in Saal 218 des Bremer Landgerichts. Wenige Augenblicke später verkündet die Vorsitzende Richterin Gesa Kasper das Urteil gegen die drei Männer. Hauptangeklagter Muhiddin B. muss für neun Jahre in Haft, gegen den Mitangeklagten Murat D. wird eine Gefängnisstrafe von sieben Jahren verhängt. Das Strafmaß für Mauro F. beträgt fünfeinhalb Jahre. Alle drei sind wegen der Einfuhr und des Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig gesprochen worden. Konkret geht es um insgesamt 94 Kilo Kokain, eingeschleust über Schiffscontainer in den Hafen von Bremerhaven.

Mit dem Urteil bleibt die Kammer unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte für B. mehr als elf Jahre beantragt, für F. neun Jahre und für D. achteinhalb (wir berichteten). Und dennoch entladen sich Sekunden nach der Urteilsverkündung die Emotionen der Zuschauer. Eine Frau wirft eine Wasserflasche in Richtung der vorderen Bänke, anschließend läuft sie aus dem Saal. Andere weinen und schlagen die Hände vors Gesicht. Der Sohn von Muhiddin B. ruft lauthals: „Ist doch egal, was die sagt.“ Später betitelt er die Vorsitzende Richterin als „Politesse, die eh nur Strafzettel schreiben kann“. All das passiert wiederholt während der mehrstündigen Urteilsbegründung.

Murat D. (l.) muss für sieben Jahre ins Gefängnis, Mauro F. (r.) wurde vom Landgericht zu fünfeinhalb Jahren verurteilt.

Dabei ist das Urteil gegen die Männer nicht unbedingt überraschend. Insgesamt 94 Kilo Kokain im Straßenverkaufswert von etwa drei Millionen Euro haben die Angeklagten nach Überzeugung des Gerichts nach Deutschland geschmuggelt und in unterschiedlicher Tatbeteiligung in den Handel gebracht. Muhiddin B., der in Bremerhaven eine Änderungsschneiderei betrieb und deshalb in Ermittlerkreisen „der Schneider“ genannt wird, soll Kopf der Drogengeschäfte gewesen sein. B. habe „ein komplexes Beziehungsnetz in Bremerhaven“ aufgebaut und sich als „Privatbank“ einen Namen gemacht. „Er war sich für kein Geschäft zu schade. Egal, woher das Geld stammte“, so Kasper. Mauro F., der als Kühlaggregate-Techniker ungehinderten Zutritt zum Hafenterminal hatte, war fürs „Rausholen der Ware“ zuständig und somit „extrem wertvoll für den Drogenschmuggel“. Die Aufgabe des Vermittlers habe Shishabar-Besitzer Murat D. übernommen. Geschäfte wurden dort abgewickelt und der Laden als Lagerraum genutzt, schildert Kasper im Urteil.

Den ursprünglich zur Anklage gebrachten Vorwurf, die Männer hätten insgesamt 807 Kilo des weißen Pulvers nach Deutschland gebracht, konnte das Gericht nicht nachweisen. Zwar wertete das Gericht an mehr als 60 Verhandlungstagen etwa 250 abgehörte Telefonate aus, vernahm Dutzende von Zeugen, musste über mehr als 100 Beweisanträge der Verteidigung entscheiden und begutachtete rund 625 Ordner, die die Ergebnisse von Polizei und Zoll beinhalteten – doch für einen Tatnachweis reichte es in vielen Fällen nicht.

Trotz der aufgeheizten Stimmung im Saal bleibt einer demonstrativ ruhig: Schon fast arrogant wirkend, sitzt „der Schneider“ auf der Anklagebank und liest während der gesamten Urteilsbegründung einen Roman von Franz Kafka.