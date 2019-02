Langer Stau auf der Autobahn

Drei Lkw stoßen zusammen

Bremen - Zu einem langen Rückstau hat ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 (Richtung Hamburg) geführt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch berichtete, stießen drei Lastwagen am Dienstagnachmittag in Höhe der Anschlussstelle Hemelingen zusammen.