26 Bio-Betriebe bewirtschaften 21 Prozent der Nutzflächen in Bremen

Bremen - Bremen bleibt auf Ökokurs. Und seine Landwirte steuern auf Bio-Wachstumskurs. Die Zahl der Bio-Betriebe im kleinsten Bundesland ist auf 26 gestiegen. Diese bewirtschaften 1 698 Hektar und damit 21 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Bremen. Das teilte der Verein Sozialökologie mit Verweis auf die neuen Strukturdaten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLZ) mit.

Die Bundesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, den Anteil des Ökolandbaus an der gesamten Landwirtschaft bis 2030 auf 20 Prozent zu erhöhen. „Die Bremer Landwirte sind schneller und haben diese Marke bereits jetzt geknackt“, sagt Peter Bargfrede von der Bremer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft (EVG). „Und darauf können sie stolz sein“, ergänzt der Sprecher des Agrarpolitischen Bündnis Bremen (ABB).

Ein Blick in die Statistik und die Strukturdaten des BLE zeigt, dass immer mehr Bremer Landwirte ihren Betrieb in den vergangenen Jahren auf den ökologischen Landbau umgestellt haben. Mittlerweile gibt es, wie eingangs erwähnt, 26 Bio-Betriebe, die auf 1 698 Hektar eine umweltfreundliche Landwirtschaft ohne Pestizide, chemisch-synthetischen Mineraldünger und Gentechnik praktizieren. Und das entspricht mehr als einem Fünftel (eben 21 Prozent) der Landwirtschaftsflächen in Bremen. Im Vorjahr waren es noch 22 Betriebe und 18,8 Prozent der Fläche. Bremen ist neben Berlin bundesweit Spitzenreiter im Öko-Landbau. Während die Landwirtschaft in der Hauptstadt mit 1 800 Hektar nur eine marginale Rolle spielt, bewirtschaften in Bremen noch 150 Landwirte 8 100 Hektar Fläche. Und das ist etwa ein Viertel der gesamten Bremer Stadtfläche (32 670 Hektar).

Das Blockland, die Borgfelder Wümmewiesen, das Hollerland und das Niedervieland gelten als stadtbildprägende Kulturlandschaften, die auch für die Naherholung von zentraler Bedeutung sind. „Ohne die tägliche Arbeit der Bremer Bauern sehe die Landschaft rund um den Ballungsraum anders aus, auch deshalb liegt uns sehr viel daran, eine bäuerliche Landwirtschaft, die versucht im Einklang mit der Natur gesunde Lebensmittel zu produzieren, zu erhalten und zu schützen“, sagt Bargfrede.

„Der Ökolandbau verbindet Lebensmittelproduktion und Schutz der Natur in besonders positiver Weise und wir freuen uns daher sehr, dass immer mehr Bremer Landwirte ihren Betrieb auf den Ökolandbau umstellen“, sekundiert Monika Baalmann vom Verein Sozialökologie, dem Förderverein für den Ökolandbau in der Bremer Region. Bremen sei eine BioStadt und auf einem guten Weg zu einer Bio-Metropole zu werden: 80 Betriebe verarbeiten Bio-Lebensmittel, 34 sind im Bio-Handel tätig.

Bargfrede und Baalmann bezeichnen den Beschluss der Stadtbürgerschaft von Anfang des Jahres, die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung in Kitas und Schulen bis zum Jahr 2022 vollständig auf Bio-Lebensmittel umzustellen, als „sehr wichtigen Meilenstein auf dem Weg Bremens zur Bio-Metropole“.

Der Beschluss habe dazu beigetragen, die Landwirte zum Umstieg auf den Ökolandbau zu bewegen. „Das war auch unsere Hoffnung, als wir den Bürgerantrag gegen Billigfleisch in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung initiiert haben, der zum Öko-Aktionsplan erweitert wurde“, sagen die Bio-Aktivisten. Das Konzept geht jedoch nur auf, wenn die Verbraucher mitspielen. „Nur wenn die Bremer für regionale Bio-Produkte ein paar Cent mehr bezahlen als für Bio-Lebensmittel aus aller Welt, sind die Bauern bereit. umwelt- und klimafreundlich hergestellte Lebensmittel in der Region zu produzieren“, so Baalmann und Bargfrede.

In Bremen liegt der Bio-Anteil an der Landwirtschaft bei 21 Prozent. Von solchen Quoten sind die Flächenländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern weit entfernt. Laut BLE bewirtschaften in Niedersachsen 36 460 Betriebe 2,58 Millionen Hektar. Der Bio-Anteil liegt bei 3,9 Prozent. In Schleswig-Holstein beackern 12 600 Landwirte 988 000 Hektar, der Bio-Anteil liegt bei 5,7 Prozent. In Bayern gibt es 88 150 Landwirte, die 3,127 Millionen Hektar bewirtschaften. Jeder zehnte führt einen Bio-Betrieb.

www.verein-sozialoekologie.de

