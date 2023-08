Prozess wegen Totschlags: 73-Jähriger soll seine Frau getötet haben

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte (73, r.) soll im März seine Frau getötet haben. Er muss sich seit Freitag wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten. In Robe sein Anwalt Temba Hoch. © Sussek

Ein 73 Jahre alter Mann muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Bremen wegen Totschlags verantworten. Er soll seine Frau getötet haben.

Bremen – Es ist der 10. März dieses Jahres; bei der Polizei geht gegen 10.30 Uhr ein Notruf ein: „Ich habe einen Totschlag zu melden“, sagt der männliche Anrufer und nennt eine Adresse in Bremen-Nord. Die Beamtin will gerade weitere Dinge erfragen, als der Mann sagt: „Ich habe meine Frau erschlagen.“

Es ist der jetzt vor dem Landgericht wegen Totschlags Angeklagte, der diesen Anruf tätigte. Die Beamtin hakt nach, wann sich die Tat ereignet hat. „Heute Morgen“, antwortet er, präzisiert die Tatzeit („Viertel vor acht, zehn vor acht“) und benennt auch das Tatwerkzeug: „Mit so einer Gasflasche.“

Der 73-Jährige wird am Freitag aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal geführt. Ruhig nimmt der Deutsche auf der Anklagebank Platz: volle weiße Haare, Vollbart, schlanke Figur. Mit seinem Anwalt hat er sich besprochen. „Mein Mandant räumt den Vorwurf ein“, sagt sein Verteidiger Temba Hoch. Das ist dann aber auch schon alles, was das Gericht im Laufe des Verfahrens erwarten darf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine Ehefrau im gemeinsamen Bett zunächst gewürgt und dann mit einer Kartusche, wie sie in einem Wassersprudler Verwendung findet, erschlagen zu haben. Mehr als zweieinhalb Stunden später ruft er dann bei der Polizei an, eine weitere Stunde danach stirbt seine Frau. Der Blutverlust aus der klaffenden Wunde am Kopf war zu stark.

Die alarmierten Einsatzkräfte fanden die Frau rücklings im Ehebett liegend vor, unter einer Decke und den Kopf mit einem Kissen bedeckt. Das berichtet ein Polizeibeamter. Neben ihr, in der Bettritze, die CO2-Kartusche. Die ersten Einsatzkräfte sahen bei der Frau keine Todesanzeichen, legten sie daher vom Bett auf den Fußboden und versuchten noch minutenlang, sie zu reanimieren. Vergeblich.

Der Angeklagte folgt den Schilderungen der Polizeibeamten ohne sichtbare Regung. So sachlich, wie er den Notruf absetzte, der jetzt im Gerichtssaal abgespielt wird. Als die Beamtin seinerzeit nach der Ursache für die Tat fragte („Hat es Streit gegeben?“), entgegnete er nur „Privatsache“. Selbst kurz nach dieser Ausnahmesituation ist von ihm nichts zu vernehmen, was auf ein Motiv hindeutet. Er verabschiedet sich aus dem Telefonat mit einem schlichten „Danke schön und tschüss“.

Prozess um Totschlag in Bremen: Ehepaar in finanziellen Schwierigkeiten

Daher lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft auch auf Totschlag. Ob ein Mordmerkmal vorliegt, das eine Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechtfertigte, ist mit so wenig Wissen über das Tatgeschehen kaum zu ermitteln. Klar ist nach der Aussage der Polizeibeamten nur, dass es dem Ehepaar finanziell schlecht gegangen sein dürfte. Zahlreiche geöffnete Briefe stapelten sich auf dem Esstisch, die meisten sind Rechnungen und Mahnschreiben, dazu ein Vollstreckungsbescheid über mehr als 55.000 Euro aus einem Kredit. Der Energieversorger SWB hatte eine Stromsperre verhängt: überall standen Teelichter, um Licht zu haben, die Wohnung war an diesem winterlichen Tag im März kalt, wohl kaum mehr als 15 Grad, so die Schätzungen.

Und: „Es gab nichts zu essen im Haus“, beschreibt die Polizeibeamtin den leeren Kühlschrank und leere Regale. Aber just in der Situation wurde eine Waschmaschine geliefert, was nicht nur wegen der Stromsperre verwunderte: „Es waren doch zwei Waschmaschinen da“, sagt die Zeugin.

Der schlechte Gesundheitszustand des Opfers ergibt sich aus den vielen Medikamenten, die im Schlafzimmer gefunden wurden: Antidepressiva, Antiepileptika, Blutverdünner, und, und, und. Dass die Frau hätte gerettet werden können, wenn der Ehemann früher die Polizei informiert hätte, daran hat der forensische Sachverständige keine Zweifel. Also hat der Angeklagte den erst nach Stunden eintretenden Tod seiner Frau mindestens billigend in Kauf genommen; auch das ist eine Form des Vorsatzes.