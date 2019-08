Bremen von A bis Z: L wie Lakritz

Der Weißwurstäquator ist eine unverzichtbare geografische Orientierungslinie, um Nord und Süd zu unterscheiden, jedenfalls in Deutschland. Geografie stiftet Identität, und die ist den Menschen ja immer sehr wichtig. Es gibt aber nicht nur den Weißwurstäquator, nein, es gibt noch viel mehr, woran man sich orientieren kann. Wenn man es denn weiß.

Denn nicht nur der Weißwurstäquator, sondern – um nur mal ein Beispiel zu nennen – auch eine Lakritzlinie teilt das Land. Darin liegt (wie beim Weißwurstäquator) etwas Trennendes. Aber eben auch etwas Verbindendes, Identitätsstiftendes. Entweder gehört man zur Lakritzfraktion. Oder eben nicht. Um es kurz zu machen: Bremen gehört dazu.

Die Bremer lieben Lakritz, deshalb gibt es die dunklen Süßigkeiten hier ja auch überall zu kaufen. Und das wiederum ist in Deutschland nicht selbstverständlich. Die Kundenzeitschrift einer Supermarktkette hat es dieser Tage enthüllt: Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und – ja – auch Hamburg sind die Lakritz-Hochburgen des Landes, während die dunklen Schnecken, Taler und Stangen in Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg kaum verkauft und schon gar nicht gegessen werden.

Vielleicht hat es ja was mit der Seeluft zu tun oder mit Hafenromantik oder mit was auch immer, irgendetwas wird sie schon auslösen, die bremische Lust auf Lakritz. Die Bremer jedenfalls, das ist nun klar, sind gar keine Fischköppe, sie sind Lakritzköppe. Sie machen bloß viel zu wenig daraus. Dabei sind der Phantasie doch keine Grenzen gesetzt! Und dem guten Geschmack auch nicht. Also, Schluss mit Kohl und Pinkel – her mit Kohl und Lakritz. Und: „Lakskaus“ statt Labskaus ist jetzt angesagt. Dazu schmeckt ein Lakritzwein aus dem Lakritzkeller (früher: „Ratskeller“).

Und zur Freimarktszeit bekommt der Roland nicht wieder so ein olles Lebkuchenherz umgehängt, das kennt er ja auch schon, sondern eine schön große Lakritzschnecke. Wenn die Bremer es geschickt machen, wird der Weißwurstäquator bald Geschichte sein. Und die Lakritzlinie in aller Munde.