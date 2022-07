Bremen: Kunst am Bau in der Unteren Rathaushalle

Von: Thomas Kuzaj

Kunst am Bau: Blick in die Ausstellung in der Unteren Rathaushalle. Im Vordergrund ein aktuelles Beispiel aus Bremen – das Horner Bad. © Cosima Hanebeck/Fotoetage

Bremen – Zu Beginn der 50er Jahre wurde im Deutschen Bundestag, aber auch in der Volkskammer der DDR die obligatorische Beteiligung bildender Künstler bei staatlichen Baumaßnahmen beschlossen – damit war auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs die Idee der Kunst am Bau auf den Weg gebracht worden. In den Jahren des Neuaufbaus nach dem Krieg sollte diese Kunst im Auftrag des Staates sich in West und Ost durchsetzen, wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten.

Ein aktuelles Beispiel aus Bremen ist die Arbeit des Künstlers Constantin Jaxy über dem Eingang des neuen Horner Bads. „70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland“, das ist der Titel einer Wanderausstellung des Bundesbauministeriums und des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung. Sie ist gegenwärtig in Bremen zu sehen – noch bis zum 31. Juli in der Unteren Rathaushalle. Sie ist dienstags bis sonntags in der Zeit von 12 bis 18 Uhr frei zugänglich, so das Bremer Kulturressort. Am Beispiel von 60 Kunstwerken spiegelt die Ausstellung architektonische Strömungen und zugleich die politische Entwicklung Deutschlands in den zurückliegenden Jahrzehnten wider.

Jeden Mittwoch ab 17 Uhr wird eine Führung durch die Ausstellung angeboten, heißt es beim Bremer Zentrum für Baukultur (BZB). Im Zusammenhang mit der Ausstellung steht zudem eine neue Ausgabe des „Bremer Stadtdialogs“ am Dienstag, 19. Juli, ab 19 Uhr im Haus der Wissenschaft (Sandstraße) „Wie weiter mit der Kunst am Bau in Bremen?“ Mit dieser Frage beschäftigen sich dann unter anderem Dr. Arie Hartog, Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses, der Bremer Architekt Martin Pampus, Doris Weinberger (Berufsverband Bildender Künstler) und Immobilien-Bremen-Geschäftsführerin Susanne Kirchmann.

Baukultur-Auszeichnung für Schilling

Apropos Kunst am Bau – auch der farblichen Gestaltung von Häusern und Siedlungen kann ein künstlerisches Konzept zugrundeliegen. Womit wir bei dem in Bremen geborenen Künstler und Gestalter Hans-Albrecht Schilling (1929 bis 2021) wären. Sein Werkzeug war die Farbe – Farbe als Element der Architektur.

Schilling setzte Farbe nicht als Element der Verzierung ein, sondern formulierte einen Grundsatz: „Farbe ist keine Zutat zur Architektur, sie ist ein Element der Baukunst.“ Er entwickelte ein Konzept zur Nuancierung von Tönen und der Gewichtung von Weiß- und Farbanteilen an unterschiedlichen Baumassen – sowie eine eigene Farbpalette, die auf den Einsatz an Gebäuden abgestimmt war. Aus der Gartenstadt Vahr in Bremen heraus wurde Schilling so zu einem Fachmann mit überregionalem Renommee. Im gesamten Bundesgebiet arbeitete er in den 50er, 60er und 70er Jahren an und in Neubausiedlungen. Nach der Wiedervereinigung wirkte Schilling in vielen Sanierungsgebieten in Ostdeutschland, vor allem in Berlin.

Im Herbst 2020 haben Bauressort und BZB dem Künstler für seine stadtbildprägende Pionierarbeit die „Bremer Auszeichnung für Baukultur“ zugesprochen. Die Pandemie aber erlaubte keine Preisverleihungszeremonie. Sie musste mehrmals verschoben werden, so dass Doris Schilling, Witwe des Künstlers, den Preis erst jetzt aus den Händen von Bau-Staatsrätin Gabriele Nießen entgegennehmen konnte. Ebenfalls dabei: der BZB-Vorsitzende Wolfgang Hübschen.

Als junger Künstler hatte Hans-Albrecht Schilling zunächst im Bereich Kunst am Bau gearbeitet, bevor er sich auf die Farbgestaltungen für Gebäude und Großsiedlungen konzentrierte. Er schuf damit einen Beruf, den es so eigentlich bis dato nicht gegeben hatte, wie seine Frau es in ihrer Dankesrede im Bremer Rathaus formulierte.