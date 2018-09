Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte: Zwei Verletzte

Bremen - Am Mittwochmittag geriet die Küche in einer Doppelhaushälfte in Burg-Grambke in Brand. Zwei Personen wurden verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer um 12 Uhr in der Straße Auf der Fredewisch gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte bereits eine Person mit Brandverletzungen das Haus verlassen. Bereits eine halbe Stunde später wurde vom Einsatzleiter, der den Schaden auf 60.000 - 80.000 EUR schätzt, "Feuer aus" gemeldet. Die Brandverletzte und eine weitere Person mit Rauchgasinhalation wurden in Bremer Kliniken transportiert. Insgesammt waren 34 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen vor Ort. Rubriklistenbild: © dpa-avis