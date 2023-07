Bremen: Kritik am „zu geringen“ Frauenanteil im Parlament

Von: Thomas Kuzaj

In der Bremischen Bürgerschaft sitzen nicht genug Frauen, sagen Kritikerinnen wie die Bremer Frauenbeauftragte Bettina Wilhelm. © dpa/Penning

Bremen – Im Hinblick auf den Frauenanteil in der frisch gewählten Bremischen Bürgerschaft gebe es „wenig zu jubeln“, das hat jetzt Bremens Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm kritisiert. Von 87 Abgeordneten sind 33 Frauen. Das ergibt einen Frauenanteil von 37,9 Prozent und sei nur eine unwesentliche Verbesserung im Vergleich zu vorherigen Legislaturperiode, als der Frauenanteil an den Abgeordneten bei 36,9 Prozent lag.

Schon bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments Ende Juni hatte sich die neue Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer ähnlich geäußert. „Von der Parität sind wir nach wie vor ein ganzes Stück entfernt. Darum können und dürfen wir uns mit der aktuellen Situation nicht zufriedengeben“, so die Sozialdemokratin. Und weiter: „Geschlechtergerechtigkeit in der politischen Repräsentation darf kein Zufall sein, sondern Parität in unseren Parlamenten muss ein ernsthaftes Anliegen aller Demokratinnen und Demokraten sein.“

Das Thema Paritätsgesetz werden im 169 Seiten umfassenden rot-grün-roten Koalitionsvertrag „leider unkonkret“ angesprochen, heißt es nun im Hause Wilhelm. „In der vergangenen Legislaturperiode war es Konsens der demokratischen Parteien, dass Frauen in der Volksvertretung besser repräsentiert werden müssten. Diese Erkenntnis gilt unverändert und jetzt noch mehr: Hier gibt es ein eklatantes Demokratiedefizit, und daraus folgt unmittelbar ein Handlungsauftrag für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier“, so die Frauenbeauftragte. „In der vergangenen Legislaturperiode war ein Prüfauftrag für ein Paritätsgesetz, das eine geschlechtergerechte Verteilung der Mandate gewährleisten soll, zu dem Ergebnis gekommen, dass ein solches Gesetz derzeit nicht zu realisieren sei. Nun haben sich die Koalitionärinnen und Koalitionäre auch im neuen Koalitionsvertrag zu einem Paritätsgesetz bekannt, allerdings konkrete Maßnahmen hierzu nicht formuliert. Dabei kann es nicht bleiben.“

„Bremens Wahlrecht ist ein wichtiger Faktor“

Wilhelm vermutet, dass Bremens Wahlrecht mit seiner Gewichtung der Personenstimmen ein „wichtiger Faktor“ dafür ist, dass „Frauen bei Parlamentssitzen weniger als Männer zum Zuge kommen“. So seien in der SPD-Fraktion mit 27 Sitzen „nur neun Frauen“ vertreten und in der Linken-Fraktion „nur drei von zehn Abgeordneten“ weiblich – „trotz gleichmäßig zwischen den Geschlechtern verteilter oder gar weiblich dominierter Wahllisten“. Obwohl das 2011 erstmals angewandte Bremer Wahlrecht vor vier Jahren noch einmal verändert wurde, um den Listenstimmen mehr Gewicht zu geben, sei das Ergebnis für Frauen unverändert und könne „in dieser Hinsicht nicht zufriedenstellen“, heißt es weiter.

Wilhelm: „Männer haben offenbar die besseren Möglichkeiten, ihre Communities zu mobilisieren und sich so Stimmen zu sichern, Frauen gelingt dies nicht im selben Maße. Hierfür gibt es sicher verschiedene Gründe, aber einer davon ergibt sich aus dem Wahlrecht, für das es nicht reicht, eine gute Listenplatzierung zu bekommen, sondern das Zeit, Geld und Kraft erfordert, um eigene Wählerstimmen zu mobilisieren.“ Und: „Dies mag im Sinne direkter Demokratie und Teilhabe sein, bedeutet für Geschlechtergerechtigkeit aber offenkundig einen Nachteil.“ Mit Blick darauf fordert die Bremer Landesfrauenbeauftragte nun, das Wahlrecht erneut zu ändern. „Es hilft nichts: Die Koalition muss sich mit den Effekten des Wahlrechts erneut befassen und hier nachbessern.“

Mit dem Frauenanteil von 37,9 Prozent ist Bremen im Vergleich der Landesparlamente auf den zweiten Rang vorgerückt – nach Hamburg mit 43,9 Prozent Frauenanteil in der Hamburgischen Bürgerschaft und vor Schleswig-Holstein und Berlin mit jeweils 37,7 Prozent Frauenanteil in den Parlamenten.

Kommentar zum Thema:

Von Thomas Kuzaj

Der Souverän und die Regulierung

Der Souverän hat entschieden, so ist das in der Demokratie. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wie wenig selbstverständlich dieser Satz aus Artikel 20 des Grundgesetzes geworden ist, zeigt sich gegenwärtig in seiner Gefährdung durch eine zunehmende Aufspaltung der Gesellschaft in politische Extreme.

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, dieser Satz verdient Respekt (und auch Schutz). Am 14. Mai hat der Souverän – in diesem Falle: alle Bremerinnen und Bremer, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben – über die Zusammensetzung der neuen Bürgerschaft entschieden.

Das Ergebnis mag einem gefallen oder auch nicht, man muss es akzeptieren und damit zurechtkommen. Wer der Meinung ist, der Souverän habe am 14. Mai in Bremen falsch entschieden, hat die Möglichkeit – etwa durch Argumente! – dazu beizutragen, dass es bei der nächsten Wahl ein anderes Ergebnis gibt. Vor diesem Hintergrund geht die Forderung der Bremer Frauenbeauftragten, das bremische Wahlrecht „nachzubessern“, zu weit.

Das Wahlrecht ändern, weil einem etwas – hier geht es um den Frauenanteil in der Bremischen Bürgerschaft – nicht gefällt? Das wirkt leichtfertig und wie ein Versuch, Entscheidungen des Souveräns durch regulierende Eingriffe zu beeinflussen. Dabei sollte doch die Macht des Arguments stark (und überzeugend) genug sein.