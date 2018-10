Klinikum Mitte zieht um - und erhält Platz für Frühchen

In den Rohren rechts saust unter anderem die Rohrpost mit Laborproben von A nach B. Langsamer und schonender werden in den dickeren Rohren links die Blutkonserven verschickt, damit deren wichtige Bestandteile erhalten bleiben.

Bremen - Von Viviane Reineking. Mehr als 800 Patienten und Betten, etwa 2. 700 Mitarbeiter und rund 10. 000 medizintechnische Geräte: Der Umzug in den Neubau des Klinikums Mitte ist eine Herkulesaufgabe. Stichtag für den gesamten Betrieb ist laut Geno der 15. Mai 2019: Dann sollen die ersten Patienten dort behandelt werden. Bis dahin allerdings steht den Planern noch viel Arbeit bevor.

„Ein ganzes Krankenhaus zieht um“, sagt Michael Bester-Voß. Ein lapidar klingender Satz. Doch aus der Art, wie der Neubau-Projektverantwortliche ihn sagt, spricht großer Respekt. Die Worte lassen erahnen, wie viel dranhängt an so einem Projekt, das geprägt ist von sensibler Technik, von so vielen Mitarbeitern. Und alles muss funktionieren, weil Leben daran hängen kann.

Gegen Ende des Jahres, so Bester-Voß, soll der Bau fertiggestellt sein. Restarbeiten stehen auch später noch auf dem Plan. Bereits seit Ende 2017 läuft die sogenannte technische Inbetriebnahme. „Da haben wir begonnen, technische Anlagen wie die Rohrpost sowie Kühl- und Niederspannungsanlagenhochzufahren und zu testen.“ Insgesamt müssen 500 neue technische Anlagen in Betrieb genommen werden. Am Ende sollen sogenannte Stresstests zeigen, ob alles funktioniert, alles ineinandergreift.

Im Januar 2019 dann soll die klinische Inbetriebnahme starten. Die Mitarbeiter müssen nun neue Strukturen und Technik kennenlernen, für sie ungewohnte Prozesse üben. Außerdem wird jetzt alles eingerichtet: Die Informationstechnik wird installiert, die medizinischen Geräte eingebaut und die Schränke mit Versorgungsmaterialien befüllt.

Umzug verläuft in sieben Phasen

Den eigentlichen Umzug der verschiedenen Krankenhausbereiche haben die Planer – mit Rücksicht auf die betrieblichen Abläufe – in sieben Phasen aufgeteilt. Den Anfang machen wird demnach die Innere Medizin mit den Ambulanzen, Stationen und Funktionsbereichen wie etwa der Endoskopie.

Außenarbeiten am neuen Eltern-Kind-Zentrum sind sichtbares Zeichen dafür, dass es mit dessen Eröffnung noch etwas länger dauern wird. Der Bau wird voraussichtlich im September 2019 fertig und könnte im darauffolgenden Quartal eröffnen. Grund für die spätere Fertigstellung: Das Zentrum erhält eine Station für Risikoschwangere und eine für extrem frühgeborene Säuglinge (in der Fachsprache „Level-1“- und „Level-2“-Frühgeburten) – die sogenannte Neonatologie (wir berichteten). Eine Station, die seit dem Keimskandal 2011, bei dem drei Frühchen gestorben sind, im Klinikum Links der Weser untergebracht ist. Dafür erhält der Neubau eine Aufstockung. Die wurde erst vor zwei Jahren beschlossen.

Zurück zu den Mitarbeitern: Für sie werden eigens bis Jahresende zwei Musterstationen eingerichtet, auf denen sie die neuen Abläufe üben werden – ein Prozess, der gut begleitet werden müsse und viel Ruhe und Gelassenheit erfordere, weiß Bester-Voß. Eines ist ihm in Hinblick auf den Umzug besonders wichtig: „Die Patienten-Sicherheit geht vor.“