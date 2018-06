Konturen im Konfetti

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Trink deinen Tee (drink your tea)“ heißt Ngozi Schommers’ Bild von 2016, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die farbenfrohe Collage zeigt eine junge Frau mit einer Tasse Tee zwischen Blumen und Schmetterlingen.

Auf 80 Zentimeter mal 100 Zentimeter hält Ngozi Schommers eine Alltagsszene mit Widersprüchen fest. „Trink deinen Tee“ ist ein freundliches Bild voller schöner Dinge, Blumen und Schmetterlinge. Eine Tasse Tee lädt die Protagonistin zum Innehalten ein. Doch die junge Frau schaut versunken auf die virtuelle Welt ihres Smartphones. Ein Markenzeichen der 1974 geborenen Künstlerin findet sich auch in „Trink deinen Tee“: Mit Konfetti-Punkten setzt sie ganz unterschiedliche Akzente auf Flächen oder spielt mit Konturen.

Das Bild wirft einen kritischen Blick auf die Digitalisierung. „Die Menschen sind oft komplett weg aus dem, was um sie herum geschieht“, sagt die gebürtige Nigerianerin. „Selbst wenn sie ausgehen oder gemeinsam essen, schauen viele auf ihr Display.“ Vor der Digitalisierung, meint die Künstlerin, wusste man die gemeinsame Zeit oder ein gutes Essen noch wertzuschätzen. Und dem Essen komme eine besondere Bedeutung zu, weiß die Kosmopolitin.

„Essen erklärt eine Kultur sehr gut“, sagt sie. Bevor sie die deutsche Sprache verstand, lernte sie deutsche Speisen kennen. Über das Essen und die Küche entdeckte sie viel Verbindendes. In einer künstlerischen Installation hielt sie diese vereinende Erfahrung fest. Ihre Wahrnehmung von Farben und Eindrücken, von Mutter oder Großmutter in der Küche sowie alte deutsche Kochrezepte flossen in das Werk hinein. „Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen den Menschen auf der Welt“, sagt die Künstlerin. Die Kunst war für Schommers schon immer ein Freund und Begleiter. In der Kunst kann sie abschalten und phantasievoll sein. Gerne saß sie als Kind unter dem Zeichentisch ihres Vaters und malte. Als der Bauingenieur allerdings von seiner Tochter erfuhr, dass sie Kunst studieren wollte, war er nicht begeistert. Doch sie setzte sich durch.

Heute arbeitet Schommers abwechselnd in ihren Ateliers in Lagos (Nigeria), Takoradi (Ghana) und Bremen. Ihre Arbeitstage sind sehr unterschiedlich. Mal stöbert sie in ihren Skizzenbüchern nach Zeichnungen, die sie verarbeiten möchte. Mal stellt sie direkt ein Bild fertig. und arbeitet in einem Rutsch durch. Eine Herausforderung in der Kunst ist es für sie, über ihre Kunst zu schreiben. Das koste sehr viel Zeit, sagt die 2013 nach Deutschland gezogene Künstlerin.

Ob wir Kunst brauchen? – „Ich glaube, ja. Gerade in Staaten ohne Meinungsfreiheit ist die Kunst von Bedeutung. Sie kann, beispielsweise durch Karikaturen, etwas gegen die Regierungspropaganda setzen.“

Zu den Künstlern, die für Schommers besonders bedeutend sind, zählen die Deutsche Käthe Kollwitz (1867 bis 1945) und die französisch-US-amerikanische Künstlerin Louise Bourgeois (1911 bis 2010). Kollwitz’ Zeichnungen aus der Nachkriegszeit findet Schommers besonders eindringlich. „Wenn sie den Tod darstellte, brauchte es keinen Titel, um das Bild zu verstehen.“ Bourgeois’ außergewöhnliche Skulpturen und Installationen wie etwa die Riesenspinnen inspirieren die Bremer Künstlerin.

Wenn Schommers jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge es an eine Frauenorganisation. Es soll diese in ihrer Arbeit unterstützen und daran erinnern, dass es allein die Entscheidung einer Frau ist, ob und wie viele Kinder sie zur Welt bringen möchte. Keinesfalls hätten andere das Recht, dies als eine Art Pflicht zu deklarieren.