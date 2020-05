Drogen, Lügen und ein geklautes Auto: Verkehrskontrolle mit Überraschungen in Bremen

Aus einer eigentlich harmlosen Verkehrskontrolle in Bremen hat sich am Montag eine ziemlich wilde Geschichte entwickelt. Mit dabei: Überraschungen, Lügen, Drogen und ein geklautes Auto.

Bremen - Polizeibeamte entdeckten am Nachmittag in der Straße „Beim Handelsmuseum“ ein unberechtigt abgestelltes Auto auf einem Behindertenparkplatz. Als ein junger Mann in den VW Golf einsteigen wollte, kontrollierten ihn die Polizisten.

Zunächst gab der Mann falsche Personalien an, was die Einsatzkräfte nach kurzer Überprüfung natürlich bemerkten. Daraufhin flüchtete der Mann in den Breitenweg, dort riss er die Tür eines verkehrsbedingt wartenden Mercedes auf und setzte sich auf den Beifahrersitz. Der Überraschungsgast bedrohte die 45 Jahre alte Fahrerin und forderte sie auf, sofort Gas zu geben.

Verkehrskontrolle in Bremen: Mann steht unter Drogen

Die 45-Jährige dachte aber gar nicht daran, zog geistesgegenwärtig den Schlüssel aus dem Zündschloss und stieg aus dem Auto. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin im Wagen fest. Die Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein hat. Zudem wurde er noch per Haftbefehl gesucht.

Da der Golf auf dem Behindertenparkplatz nicht auf den 28-Jährigen zugelassen war, riefen die Polizisten die 24-jährige Halterin an. Die Frau berichtete, dass der Wagen gestohlen wurde. Dies überraschte den 28-Jährigen, weil er die Frau doch kenne und sich das Auto laut eigenen Angaben nur ausgeliehen habe.

Bremen: Polizei findet Drogen und Machete

Nun „revanchierte“ sich der 28-Jährige und erzählte der Polizei von Drogenaktivitäten der 24-jährigen Frau und ihrem 32 Jahre alten Ex-Lebensgefährten. Als das Duo wenig später auf der Polizeiwache erschien, um den Autodiebstahl anzuzeigen, wurden die beiden erst einmal gebeten, zu bleiben. Über die Staatsanwaltschaft konnten Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen und Autos erwirkt werden. Die Ermittler fanden und beschlagnahmten hierbei ein halbes Kilogramm Cannabis, kleineren Mengen an Kokain, Plantagenbau-Equipment, eine Machete und vieles mehr.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen zu dem Trio dauern an.

Rubriklistenbild: © Köhnken