Bremen: Konflikte bei erster Parlamentssitzung

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Glückwunsch! Bürgermeister Andreas Bovenschulte umarmt die neue Präsidentin Antje Grotheer. © dpa/Schuldt

Bei der konstituierenden Sitzung der neuen Bürgerschaft ging es gleich zur Sache, es fielen deutliche Worte. Unterdessen hat die SPD eine Kandidatin für das Amt der Bausenatorin gefunden.

Bremen – Sie hat Politikwissenschaften, Soziologie und Psychologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiert und ist von 2017 bis 2022 schleswig-holsteinische SPD-Landtagsabgeordnete gewesen: Özlem Ünsal, 1974 in Kirikkale (Türkei) geboren. Die frühere Sprecherin für Wohnungs- und Städtebau der Kieler SPD-Fraktion steht nun vor einem Wechsel nach Bremen. Ünsal soll hier Senatorin für Bau, Stadtentwicklung und Verkehr werden – also jenen konfliktbeladenen Bereich übernehmen, den die grünen Wahlverlierer an die SPD abgeben mussten.

Eigentlich war der SPD-Abgeordnete Falk Wagner (34) aus dem Bremer Stadtteil Walle als Favorit gehandelt worden. In der zurückliegenden Legislaturperiode hat er sich unter anderem als Sprecher der Baudeputation einen Namen gemacht. Bausenator als nächster Karriereschritt – alles deutete darauf hin. SPD-interne Quotenregelungen aber verhinderten Wagners Sprung in den Senat. Es galt, eine Frau zu finden. Und die fand sich in Kiel. Ünsal hatte 2022 den Wiedereinzug in den Kieler Landtag verpasst. In Bremen wird sie als neue Senatorin auch einen Staatsrat brauchen – möglichst einen, der sich in Bremen auskennt und weiß, wie die Politik hier funktioniert. Denkbar also auch, dass Wagner hier also doch noch ins Gespräch kommt.

Özlem Ünsal von der SPD soll neue Bremer Bau- und Verkehrssenatorin werden. © dpa/Rehder

Grotheers Appell: „ Lassen Sie sich von den Bürgern auch mal die Meinung geigen!“

Die Mitglieder des rot-grün-roten Senats um Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) wird die Bürgerschaft am Mittwoch, 5. Juli, wählen. Bei der konstituierenden Sitzung des am 14. Mai neu gewählten – und um drei Mandate auf 87 Abgeordnete vergrößerten – Landtags ging es am Donnerstag um die Wahl des Präsidiums. Das Vorschlagsrecht für das Präsidentenamt lag bei der größten Fraktion, bei der SPD.

Ins Amt kam die SPD-Politikerin Antje Grotheer, 56. Nach dem Tod von Christian Weber war sie 2019 schon einmal für etwa drei Monate Parlamentspräsidentin gewesen. Am Donnerstag stimmten 84 Parlamentarier für Grotheer, außerdem gab es eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Zu ihren beiden Stellvertreterinnen wählte die neue Bürgerschaft Christine Schnittker (CDU) und Sahhanim Görgü-Philipp (Grüne).

In ihrer Antrittsrede riet Grotheer den Abgeordneten: „Kommen Sie mit den Menschen ins Gespräch!“ Und weiter: „Kämpfen Sie zwar für Ihre politischen Ideen und bleiben Sie hartnäckig, aber wechseln Sie auch die Perspektive – und, wenn Sie überzeugt sind, auch mal den eigenen Standpunkt. Diskutieren und streiten Sie – aber lassen Sie sich von den Bürgern auch mal die Meinung geigen!“ Frank Imhoff (CDU), bislang Präsident und nun Oppositionsführer, appellierte an die Abgeordneten, Vorbilder für die Demokratie zu sein – denn das Parlament bleibe der Ort, an dem große gesellschaftliche Kontroversen verhandelt würden.

Güngör: „Bündnis Deutschland zieht faule Eier förmlich an“

Die Arbeit im Parlament dürfte sich spürbar ändern, die Ursache dafür liegt am rechten politischen Rand. Während die AfD in der vorherigen Legislaturperiode mit internen Streitereien beschäftigt war und sich aufspaltete, will jetzt die Fraktion Bündnis Deutschland (BD) – vor der Wahl: Bürger in Wut – mit neun Abgeordneten anders in die Abläufe eingreifen. „Ich kann Ihnen schon gleich versprechen, dass Sie meine Fraktionskolleginnen und -kollegen und mich in den kommenden vier Jahren hier sehr häufig am Mikrofon zur Kenntnis nehmen werden“, kündigte Fraktionschef Jan Timke an.

Blick auf die Abgeordnetenplätze der Fraktion Bündnis Deutschland (bislang: Bürger in Wut). © dpa/Rauch

Den ersten Konflikt gab es gleich bei der konstituierenden Sitzung. SPD, Grüne, Linke sowie CDU und FDP verhinderten bei verschiedenen Abstimmungen gemeinsam, dass BD-Vertreter im Parlamentsapparat in Verantwortung kamen. Bei der Wahl der Schriftführer, die zum Präsidium gehören, bekamen nur Abgeordnete von SPD, CDU, Grünen, Linken und FDP eine Mehrheit – der vom BD nominierte Abgeordnete Holger Fricke aber nicht.

Um zu vermeiden, dass seine Vertreter etwa als Ausschussvorsitzende abgelehnt werden, hatte das Bündnis Deutschland eine Änderung der Geschäftsordnung beantragt – mit dem Ziel, das Vorsitzende nur benannt und nicht gewählt werden sollten. Die Parlamentsmehrheit lehnte dies ab. Dazu fielen deutliche Worte. Man wollte BD-Abgeordnete „bewusst von wichtigen Positionen in der Bürgerschaft, in Ausschüssen und Deputationen fernhalten“, sagte beispielsweise SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör. „Wir haben berechtigte Zweifel, dass diese Bürger in Wut so bürgerlich und harmlos sind, wie sie behaupten. Wir reden hier von einer Partei, die mit Heiko Werner kurz vor der Wahl und mit Sven Lichtenfeld direkt nach der Wahl zwei Kandidaten rausschmeißen musste, weil diese offensichtlich gar nicht so harmlos und bürgerlich waren wie zuvor behauptet.“ Güngör: „Die Bürger in Wut oder das Bündnis Deutschland ziehen faule Eier förmlich an – und das besonders aus den Reihen der AfD.“ Und: „Ihr Personal ist uns in weiten Teilen einfach zu undurchsichtig.“