Kölner Altmeister Niedecken rockt das Pier 2

Bläsertrio bringt zusätzliche Kraft

+ © Photogroove Immer im Gespräch mit dem Publikum: „BAP“-Frontmann Wolfgang Niedecken. © Photogroove

Bremen - Von Jörg Esser. Vorgeplänkel, Fehlanzeige. Der Frontmann gibt sofort Vollgas. Und erobert sein Publikum in wenigen Minuten. Altmeister Wolfgang Niedecken ist seit 40 Jahren mit „BAP“ auf Kurs. Und bleibt auf Kurs – „live und deutlich“. Unter diesem Titel läuft die aktuelle Tour. Die hat „Niedeckens BAP“ am Sonnabendabend ins Pier 2 am Gröpelinger Weserufer geführt. Der Abend wird schnell zum großen Familientreffen mit rund 2 500 bestens gelaunten Leuten. Der Frontmann, seine famosen Musiker und das textsichere Publikum verschmelzen zu einer Einheit. Es passt halt. Kölsch an der Weser – et hätt noch immer jot jejange.