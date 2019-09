Geno am Abgrund

Die kommunale Krankenhausgesellschaft Gesundheit Nord (Geno) taumelt finanziell am Abgrund. Für 2019 wird mit einem Rekorddefizit von 17,7 Millionen Euro kalkuliert. Und auch für die nächsten Jahre rechnet der Verbund mit hohen Defiziten.

Bremen – Das geht aus vorgeblich vertraulichen Unterlagen hervor, die aber Medien zugespielt wurden. Demnach erwartet die Holding, unter deren Dach die vier Krankenhäuser Bremen-Mitte, Bremen-Ost, Links der Weser und Bremen-Nord agieren, für 2020 einen Verlust von knapp 15 Millionen Euro, 2021 werden aus heutiger Sicht noch einmal zehn Millionen Euro Miese eingefahren.

Schwarze Zahlen sind nicht in Sicht. Für den Zeitraum von 2018 bis 2023 wird ein Defizit von 118,6 Millionen Euro erwartet. Der Senat will jetzt eingreifen und eine Arbeitsgruppe aus den Ressorts Gesundheit und Finanzen zur Seite einsetzen. Die soll der Geno-Leitung auf die Finger schauen, um zu retten, was noch zu retten ist.

205 Millionen Euro von der Landesregierung

Die Landesregierung hat der Geno zuletzt im Herbst 2018 eine Finanzspritze von 205 Millionen Euro gewährt. Davon floss der Großteil in den Teilersatzneubau am Klinikum Mitte. 63 Millionen Euro wurden als Liquiditätshilfe verbucht.

Das jetzt vorliegende Papier nennt diverse Gründe für die üppigen roten Zahlen. Ein großes Problem für die Kliniken ist der Personalmangel. Da Pflegekräfte fehlen, müssen Kliniken zeitweise geschlossen werden.

Jährlich rund 250.000 Patienten in Bremen

Die Geno zählt mit rund 3 000 Planbetten und 7 600 Mitarbeitern (Ende 2017) zu den größten kommunalen Krankenhauskonzernen in Deutschland. Gut 40 Prozent der jährlich rund 250 000 Patienten in den vier Kliniken kommen aus dem Umland.

