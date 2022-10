Klinikum Bremen-Ost: Reduzierung der Notfallversorgung

Von: Ralf Sussek

Wie sieht die Zukunft des Klinikums Ost aus? Nach den Plänen der Bremer Klinik-Gesellschaft Geno soll das medizinische Angebot reduziert werden. © Sussek

Was wird aus dem Klinikum Bremen-Ost? Die Notfallversorgung soll reduziert, die Unfallchirurgie komplett verlagert werden.

Bremen - Es gärt schon länger, nun herrscht Klarheit: In einer öffentlichen Sitzung des Beirats Osterholz hat die Chefin der kommunalen Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno), Dorothea Dreizehnter, die Pläne zur Reduzierung des medizinischen Angebots am Klinikum Bremen-Ost bekanntgemacht. So soll unter anderem die Unfallchirurgie komplett ans Klinikum Mitte verlagert werden. Der Beirat fühlt sich übergangen, sieht die ärztliche Versorgung im Stadtteil gefährdet.

Dreizehnter, in Corona-Quarantäne und wie einige Beiratsmitglieder sowie Mitarbeiter des Ressorts online zugeschaltet, verwies auf die organisatorischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Das Klinikum habe nicht die notwendigen Fallzahlen in diesem Bereich.

Betriebsrat: Keine belastbaren Zahlen wegen Corona

Geno-Betriebsrat Markus Rohdenburg verwies darauf, dass die Geno-Zahlen schon deshalb nicht belastbar seien, weil durch Corona die Patienten ausgeblieben seien und nach der Schließung 2018 die Wiedereröffnung 2019 erst hätte bekanntgemacht werden müssen. „2018 waren die Projekte nicht gut vorbereitet“, entgegnete Dreizehnter. Wie viele andere befürchtet Rohdenburg ein Sterben auf Raten. Oder wie es Roman Fabian, Betriebsrat des Klinikums Links der Weser (LdW), ausdrückte, „eine Salamischeibe nach der anderen“ werde aus dem Portfolio der Klinik geschnitten. Das LdW musste Mitte des Jahres auch schon wesentliche Bereiche wie Geburtshilfe, Neonatologie und Gynäkologie ans Klinikum Mitte abgeben.

Klinikum Bremen-Ost: Geno beklagt Personalmangel

Als wesentlicher Grund für die Umstrukturierung wird neben der Wirtschaftlichkeit der Personalmangel genannt. Das ist auch bei diesem Vorhaben so. Man habe nicht genug Fachärzte, um eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung zu gewährleisten, sagte Dreizehnter. Die Notfallversorgung, also die „Basisversorgung in der zentralen Notaufnahme“, solle aufrechterhalten werden, ebenso eine „Unfallchirurgie-Präsenz“ von 8 bis 18 Uhr. Die Ärzte dort sollen dann die Erstversorgung und Vorbereitung der Patienten für den Transport ins Klinikum Mitte und die Weiterbehandlung dort vornehmen.

Das reicht dem Beirat allerdings nicht. Beiratsmitglied Ralf Dillmann (Grüne) wies in einer Eingangspräsentation auf die ungleiche Verteilung der medizinischen Versorgung in Bremen hin. So sei die Facharztdichte in Schwachhausen bei vergleichbarer Einwohnerzahl achtmal so hoch wie in Tenever. Und da, so die Lesart, soll zumindest die Akutversorgung nicht angerührt werden.

Der Beirat kritisiert die Entscheidung an sich, aber auch, nicht rechtzeitig informiert worden zu sein. Laut Dreizehnter wurde der Beschluss vor gut einer Woche gefasst – und soll zum 1. Januar 2023 umgesetzt werden. Der Beirat fühlt sich übergangen. Eine entsprechende Nachfrage von Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter („Hätten Sie den Beirat noch beteiligt?“) beantwortete Dreizehnter mit: „Wenn der Beschluss ergangen ist, ja, dann hätten wir Sie beteiligt.“ Einen anderen Eindruck hat der Bürgerschaftsabgeordnete Rainer Bensch (CDU) gewonnen: „Die Geno will vollendete Tatsachen schaffen.“ Er vermisst eine „Gesamtstrategie Gesundheit“ und „Strukturgespräche“, damit nicht immer mehr Ärzte aus dem Beruf flüchteten. Hier sieht er Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) in der Pflicht. Bernhard nahm an der Sitzung des Beirats nicht teil, sondern entsandte einen Vertreter.

„Also, es gibt ein Gesamtkonzept, das schon mehrfach vorgestellt wurde“, reagierte Dreizehnter auf die Kritik. Details? Nannte sie nicht. Zur Frage, ob ein Verkauf von Flächen des Klinikareals im Bremer Osten geplant sei, konnte sie ebenfalls „nichts sagen.“ Sie beteuerte allerdings: „Wir kämpfen sehr für das Klinikum Bremen-Ost.“

Das kündigte auch der Ortsamtsleiter an. Für den Fall, dass die Geno die Entscheidung wie angekündigt umsetzt, werde es Proteste geben. „Wir wissen hier, wie man demonstriert“, sagte Schlüter am Schluss der Sitzung.