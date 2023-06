Bremer Klinikum Links der Weser: Klinik-Gesellschaft Geno favorisiert Umzug

Von: Elisabeth Gnuschke

Die Tage des Klinikums Links der Weser scheinen gezählt – die Klinik-Gesellschaft Geno favorisiert den Umzug ans Klinikum Bremen-Mitte. © Gnuschke

In ein paar Jahren könnte es das Klinikum Links der Weser (LdW) in Bremen nicht mehr geben. Derzeit hält die Klinik-Gesellschaft Geno einen Umzug ans Klinikum Mitte für sinnvoll. Die Entscheidung trifft allerdings die Politik.

Bremen – Die Tage des Klinikums Links der Weser (LdW) scheinen gezählt. Am Dienstag hat Dorothea Dreizehnter, Geschäftsführerin der kommunalen Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno), in einer von der CDU beantragten Sondersitzung der Gesundheitsdeputation ihre Einschätzung zur Lage abgegeben. Und die lautet: Ein Umzug des Herzzentrums samt der privaten Kardiologie-Praxis sei sinnvoll.

Das würde das Aus fürs LdW bedeuten, das 2028 seit 60 Jahren besteht. Und genau bis zu diesem Jahr könnte der komplette Umzug nach Mitte abgeschlossen sein, so jedenfalls die Einschätzung der Geno-Chefin. Gynäkologie und Geburtshilfe befinden sich bereits am Klinikum Mitte als Maximalversorger. Nun muss noch der Aufsichtsrat sein Votum abgeben. Die Entscheidung trifft letztlich der Senat, denn Bremen ist Eigentümerin des LdW.

Nach Abwägung der drei Szenarien Neubau in Kattenturm, Sanierung und Umzug ins Klinikum Mitte (KBM) favorisiert Dreizehnter die Verlagerung nach Mitte. Diese Variante koste um die 50 Millionen Euro für den Umbau am KBM, in dem etwa 250 Betten leerstünden. Die Gründe dafür: immer mehr ambulante Operationen und fehlendes Personal. Neubau oder Sanierung würden der Geno-Chefin zufolge einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen. Laut Geno seien die Reaktionen von Chefärzten und Klinikpflegeleitungen des LdW auf die Pläne „grundsätzlich positiv“.