Musikalische Verbindungen

Um gegenseitige Inspirationen geht es bei einem Klavierabend mit Florian Heinisch im Sendesaal.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der junge Pianist Florian Heinisch hat 2016 im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee sein Debütalbum „Postscript“ mit Werken des US-Komponisten Sidney Corbett aufgenommen. Nun kommt Heinisch, 1990 in Bachs Geburtsstadt Eisenach zur Welt gekommen, wieder in den Sendesaal – und zwar, um Corbetts Kompositionen Werken von György Ligeti (1923 bis 2006) gegenüberzustellen. Corbett, Jahrgang 1960, ist Ligeti-Schüler.